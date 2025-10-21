서울시립대-독일 괴테대, 국제교류 협정 체결

한·독 학술·인재 교류 협력 강화

서울시립대학교는 독일 프랑크푸르트의 괴테대학교(Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main)를 방문해 양교 간 국제교류 협정을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협정식에는 서울시립대 원용걸 총장과 괴테대 Enrico Schleiff 총장이 참석했으며, 두 대학은 글로벌 연구 네트워크 강화와 교육 협력 확대를 위한 구체적 방안을 논의했다.

양교는 이번 협정을 통해 △공동연구 및 국제 프로젝트 개발 △학생 교환 프로그램 운영 △단기연수 및 공동교육과정 신설 등 다방면의 협력 사업을 추진할 계획이다.

특히 괴테대의 경제·사회과학 기반 정책 분석 역량과 서울시립대의 도시과학 및 스마트모빌리티 연구 역량을 결합해 데이터 기반 도시정책 연구와 교육 프로그램을 공동 개발하기로 했다.

괴테대는 1914년 설립된 독일의 대표적인 공립 연구중심 종합대학으로, 약 4만8000명의 학생이 재학 중이다. 2026년 QS 세계대학랭킹에서 316위를 기록했으며, 경영·경제 분야에서 국제적 명성을 자랑한다. 지금까지 20명의 노벨상 수상자를 배출한 유럽의 명문 대학으로 손꼽힌다.

원용걸 총장은 "괴테대가 인문사회과학과 도시 관련 연구 분야에서 보여온 선도적 연구 성과를 높이 평가한다"며 "양교의 협력이 도시과학·경제·공공정책 분야에서 실질적 시너지를 창출하길 기대한다"고 말했다.





최영찬 기자



