힐링 축제의 장… 영덕 바다서 펼쳐지는 ‘국제 H 웰니스 페스타 2025'이 온다

세계 15개국 기관·기업들이 함께하는 글로벌 웰니스 축제



한방에서 요가까지, 몸과 마음 충전하는 힐링의 시간 만끽

경북도와 영덕군이 주최하고 영덕문화관광재단이 주관하는 '영덕 국제H웰니스페스타 2025'가 오는 30일부터 11월 2일까지 나흘간 영해면 대진해수욕장의 아름다운 해변에서 펼쳐진다.

K-한방과 인도 전통 의학인 아유르베다 등 세계 유수의 자연 의학을 접할 수 있는 이번 국제H웰니스페스타는 인도, 대만, 말레이시아, 프랑스, 일본 등 총 15개국이 초청돼 역대 최고의 규모로 열리게 된다.

또 경북한의사회, 대한한의사협회, 담마요가협회, 명상협회, 바나라스힌두대학교 등의 공신력 있는 기관들과 국내·외 유명 웰니스 기업들이 다수 참가해 웰니스 트렌드와 웰니스 산업의 정수를 만끽할 수 있다.

행사는 총 100개가 넘는 부스에서 진행되며, 주요 프로그램은 개막행사, 웰니스 치유체험전, 웰니스 치유산업전으로 이뤄진다. 초청국들은 국제의료체험존과 웰니스 치유산업전에 참여해 각국의 독특한 치유 의료와 문화, 산업들을 선보이게 된다.

먼저 웰니스 치유체험전은 크게 의료치유, 생활치유, 자연치유, 음식치유, 문화치유로 구성되며, 인기가 많은 의료치유 체험존에선 케이팝 데몬 헌터스의 빅히트로 세계적으로 주목을 받는 K-한방은 물론, 중의학, 인도 아유르베다, 한방 뷰티 등을 체험할 수 있다.

생활치유 체험존에선 요가와 명상으로 흐트러진 심신을 다스리고, 대진 해변에서 고래불국민야영장까지 펼쳐진 백사장에선 맨발 걷기 프로그램에 참여하거나 바다 카페와 자연치유 휴게존도 즐길 수 있다.

K-한방 특별전과 이너뷰티, 웰니스 푸드 주제관 등이 마련된 웰니스 치유산업전은 웰니스 분야 국내외 기업들의 다양한 제품들을 선보이며, 기업 간 네트워크 구축, 웰니스 분야 주제 발표와 토론 등 웰니스 산업의 발전을 위한 국제적인 교류와 협력에도 기대를 모으고 있다.

김광열 군수는 "웰니스는 이제 현대인이 지향하는 생활양식이자 미래를 이끌 산업으로 자리매김하고 있다"며 "국제H웰니스페스타의 성공적인 개최를 통해 대한민국의 치유관광산업 활성화에 이바지하고 청정한 자연 자원을 바탕으로 한 영덕의 웰니스·관광 산업을 한 단계 더 성장시키도록 온 힘을 다하겠다"라고 말했다.

'영덕 국제H웰니스페스타 2025'에 대한 자세한 사항은 홈페이지에서 확인할 수 있다.





