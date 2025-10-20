한국-캄보디아 경찰회담…24시간 핫라인 구축·스캠 공동조사 합의

한국과 캄보디아 경찰청이 만나 24시간 핫라인 구축과 스캠(사기) 범죄 단속 및 공동조사 등에 대해 뜻을 함께하기로 했다.

20일 경찰청에 따르면 유재성 경찰청장 직무대행은 찌어 뻐우 캄보디아 경찰청 차장은 이날 경찰청에서 양자 회담을 갖고 앞서 합의된 '한국-캄보디아 합동 대응 태스크포스(TF)'의 실질적 운영 필요성에 대해 공감을 나눴다.

양국 경찰은 특히 24시간 핫라인 운영, 한국인 대상 스캠(사기) 범죄 적극 단속 및 공동조사 등에 대해 이번 주부터 논의하기로 합의했다.

캄보디아 측은 21일 한국에서 열리는 국제경찰청장 회의에서 동남아 스캠범죄 대응을 위해 출범하는 국제공조협의체 활동에도 동참하기로 했다.

양자회담에서는 장기적으로 코리안데스크(한인 사건 처리 전담 경찰관) 설치 등도 필요하다는 한국 측 의견도 전달된 것으로 알려졌다.





