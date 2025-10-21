"코스피 대비 16% 초과 수익"…올해 MSCI 막차 탑승 주인공은

에이피알·HD현대마린솔루션 만장일치 편입 후보

5·8월 편입 종목 코스피보다 16% 초과수익

패시브 자금 수급 주의 이벤트 매매 전략 유효

올해 마지막 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 정기 리뷰가 임박하면서 후보 종목들을 향한 시장의 관심이 집중되고 있다. 올해 2개 종목이 MSCI '막차'를 탈 것으로 전망되는 가운데 통상 인덱스 합류 이후 한 달 정도 편입 효과를 누릴 수 있는 만큼 후보 종목들에 대한 투자 기회를 눈여겨봐야 한다는 분석이 나온다.

21일 금융투자업계에 따르면 MSCI 11월 정기 리뷰는 한국 시각 기준으로 내달 6일 오전에 발표될 예정이다. 정기 리뷰 발표 후 리밸런싱은 같은 달 26일 종가에 반영되며 이튿날 인덱스 효력이 발생할 것으로 예상된다. 심사기준일은 10월14~27일 중 하루다. 통상 한 해의 마지막 리뷰인 11월 리뷰에서는 한국 종목 편출입 변동이 큰 편인데, 올해 한국 증시 호조가 이어지면서 금번 11월 정기 리뷰 결과는 무난할 것이란 게 전문가들의 예측이다.

이달 들어 MSCI 11월 정기 리뷰를 전망한 5개 증권사(삼성·유안타·한국투자·한화투자·유진투자증권)들은 만장일치로 에이피알과 HD현대마린솔루션이 올해 MSCI 막차에 탑승할 것으로 점쳤다. HD현대마린솔루션은 그동안 MSCI 편입의 발목을 잡았던 유동주식 비율이 상승하면서 인덱스 합류에 청신호가 켜졌다. 2대 주주인 사모펀드 KKR이 의무보유기간 해제 후 지분을 매각하면서 유동주식 비율이 지난 2월 20%에서 8월 35%까지 치솟은 상태다. 편입 시 종목의 수급 영향 규모는 약 1280억원으로 추정된다.

에이피알의 경우 현재 시가총액(약 9조원)이 원칙적인 편입용 허들 수치(9조5000억원)를 밑돌고 있다. 그러나 MSCI 편출 수순을 밟는 오리온의 빈자리를 메꾸기 위해 에이피알은 특별한 이슈가 없는 한 편입이 확정적이라는 게 전문가들의 중론이다. 오리온의 현재 시가총액은 약 4조원으로, 편입 유지를 위한 최소 조건(4조2000억원)에 못 미치는 상황이다. 일반적으로 시총이 컷오프(편입 기준 시총)의 67% 이상이고, 유동시총이 컷오프의 33% 이상이어야 편출을 피하는 구조다.

MSCI '물갈이' 이벤트가 다가오면서 시장에선 신규 편출입 후보 종목들에 대한 투자 기회를 모색하는 분위기다. 지수에 편입되면 해당 지수를 추종하는 패시브(지수 추종) 자금 유입을 기대할 수 있지만, 지수에서 빠지면 수급 측면에서 불리할 수 있어서다. 일례로 삼성바이오로직스가 분할하면서 지수 편입 요건이 미달한 신설법인 삼성에스피홀딩스는 약 2548억원의 패시브 자금 매도수요가 발생할 것으로 추정된다.

신채림 한국투자증권 연구원은 "MSCI 정기변경 특성상 패시브 자금이 유입되는 인덱스 변경일도 중요하지만, 리뷰 발표 전 시점부터 수급이 유입되며 주가가 상승하는 경향이 있다"며 "리밸런싱 대상 종목이 발표되는 리뷰 발표일을 사전에 대비하는 것이 중요하다"고 강조했다. 과거 인덱스 변경이 이뤄지고 한 달 정도 편입 효과가 나타났던 점을 고려할 때 남은 3주간 편입 예상 종목의 이벤트 매매 전략이 유효하다는 설명이다.

강송철 유진투자증권 연구원은 "올해 5월과 8월 리뷰 당시 신규 편입 종목은 편입 발표 45일 전부터 발표일까지 주가가 평균 19% 상승해 코스피 대비 16% 초과 수익을 냈다"며 "특히 에이피알의 경우 최근 분기 실적 증가율이 주가 밸류에이션을 큰 폭으로 상회하고 있어 MSCI 지수 편입을 추가 상승재료로 고려할 수 있다"고 봤다. 에이피알의 3분기 연결 매출은 3667억원(전년 동기 대비 110.6% 상승), 영업이익은 849억원(211.6%)으로 역대 최대 분기 실적을 경신할 전망이다.





