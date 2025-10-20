日닛케이지수 5만 돌파 코앞…'다카이치 트레이드' 재가속

사상 처음으로 4만9000선 넘어

"정국 불투명성 해소에 투자심리 개선"

일본 집권 자민당 다카이치 사나에 총재가 제2야당 일본유신회와 손잡고 총리직에 오를 것이 확실시되자 20일 '다카이치 트레이드'에 다시 불이 붙으면서 일본 증시가 급등했다.

이날 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 전 거래일 대비 3.37% 상승한 4만9185로 장을 마감했다.

한 남성이 20일 도쿄 증권거래소 앞을 지나가고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

사상 처음으로 4만9000선을 돌파해 5만선을 눈앞에 둔 것이다.

이날 일본 증시 급등은 자민당과 유신회가 연립정권 수립에 합의할 방침을 밝히며 오는 21일로 예정된 총리 지명선거에서 다카이치 총재의 총리 선출이 확실시되는 데 따른 것으로 보인다.

아베 신조 전 총리의 경제 정책인 '아베노믹스'를 지지해 온 다카이치 총재는 자민당 총재 선거 과정에서도 적극적인 재정 확장 정책을 펴겠다고 밝혔다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 이날 증시를 '다카이치 트레이드 재가속'으로 평가하며 "정국 불투명성이 해소되고, 미국발 신용 불안과 관련한 추가 악재도 나타나지 않으면서 투자자들 사이에서 위험자산 선호 심리가 확산했다"며 "닛케이지수가 5만대를 사정권에 두면서 증권사들이 제시한 전망 상단에 근접해 가고 있다"고 밝혔다.

다이와증권은 아베노믹스 시절과 같은 대규모 금융완화 기대는 어렵지만, 차세대 기술 투자 등 정책 추진 기대감이 예상 주가수익비율(PER)을 끌어올릴 가능성이 있다고 설명했다.

다만 일각에서는 일본 증시가 과열 양상이라는 지적도 나온다. 야스다 히카루 SMBC닛코증권 수석 주식전략가는 "국내 정국 안정, 미국 경기, 인공지능(AI) 유행이라는 세 가지 요소 가운데 어느 하나라도 사라지면 주가 상승 시나리오는 수정해야 할 것"이라고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



