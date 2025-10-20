본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

의정부시, '기부자 명예의 전당' 제막식 개최…"나눔문화 확산 힘쓸 것"

이종구기자

입력2025.10.20 11:15

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동근 시장, 시민의 따뜻한 나눔·의정부의 품격 강조

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 17일 시청 본관 2층에서 '기부자 명예의 전당' 제막식을 열고, 지역 발전과 시민 행복을 위해 나눔을 실천한 기부자들에게 감사의 뜻을 전했다.

김동근 시장이 지난 17일 '기부자 명예의 전당' 제막식에서 참석자들과 제막을 하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 지난 17일 '기부자 명예의 전당' 제막식에서 참석자들과 제막을 하고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

기부자 명예의 전당은 다양한 형태의 기부를 실천한 시민들의 뜻을 기리고, 기부자 예우와 감사 문화 확산을 위한 상징공간으로 조성됐다.


이번 제막식에는 기부자 대표와 시민들을 비롯해 김동근 시장 등 내빈 등이 참석했으며, 기념행사와 헌액 제막 등의 순서로 진행됐다.

시는 참석하지 못한 기부자들에게도 감사의 마음을 전하기 위해 '모바일 감사장'을 발송할 예정이다.


김동근 시장은 "기부자 명예의 전당은 시민의 존경과 감사를 담은 헌정 공간"이라며 "앞으로도 기부자 예우와 다양한 감사 표현을 통해 나눔문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

'비계 목살' 항의하니 "중량 맞춰 나왔다"…"이래서 제주 안가요"

IMF "한국 1인당 GDP, 대만에 추월 당해…올해 37위"

10월 내내 하루도 빠짐없이 사들였다…외국인 매수세에 잘나가는 한국전력

새로운 이슈 보기