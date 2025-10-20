현대차, 타임지 선정 '글로벌 톱기업'…국내 기업 1위

작년 192위에서 159계단 상승

아시아 완성차 업체 중 도요타도 제처

현대자동차가 미국 시사 주간지 타임(TIME)이 선정한 '2025 세계 최고 기업(World's Best Companies 2025)' 평가에서 국내 기업 중 가장 높은 순위를 기록했다. 상위 100대 기업에 포함된 국내 기업은 현대차가 유일했다.

타임지와 업계 등에 따르면 현대차는 △임직원 만족도 △기업성장률 △환경·사회·지배구조(ESG) 등 세 가지 지표를 토대로 한 타임지의 평가에서 올해 33위에 올랐다. 2024년 192위에서 159계단 상승했다.

현대차는 또한 일본 토요타(48위)를 제치고 아시아 완성차 업체 가운데 가장 높은 순위를 차지했다.

타임지는 최고의 성과를 창출하는 전 세계 기업을 평가하기 위해 글로벌 데이터 및 비즈니스 정보 플랫폼 기업인 독일 스태티스타와 함께 지난 2023년부터 세계 최고 기업 1000개를 선정해오고 있다.

전 세계 20만명 이상을 대상으로 실시한 설문 데이터 기반 임직원 만족도, 스태티스타의 매출 데이터베이스를 활용한 최근 3년간의 기업 성장 데이터, 스태티스타의 ESG 종합 지수 등을 수집·평가한 후 세 부문의 점수를 같은 비율로 합산해 순위를 매긴다.

현대차 관계자는 "이번 순위에서 가파른 상승은 글로벌 임직원 만족도, 지속적인 매출 성장, 그리고 탄소 감축·인권 정책을 포함한 ESG에 대한 지속적인 노력이 영향을 끼친 것"이라고 분석했다.

현대차·기아 양재 사옥. 현대차 제공 AD 원본보기 아이콘

현대차그룹이 매년 시행하는 임직원 업무 만족도 조사에서 현대차는 2024년 역대 조사 결과 중 가장 높은 79.4점을 기록했다. 자발적 이직률은 0.39%로 국내 기업 중 가장 낮은 수준을 나타냈다.

최근 3년간 실적 면에서도 뚜렷한 성장세를 보이고 있다. 2022년 142조원이었던 매출은 2024년 175조원을 기록하며 약 23% 증가했고, 영업이익은 같은 기간 9.8조원에서 14조2000억원으로 약 45% 확대됐다. 이는 고부가가치 차종 중심의 제품 믹스 개선과 글로벌 수요 회복, 친환경차 확대 전략 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 247,500 전일대비 4,500 등락률 +1.85% 거래량 667,538 전일가 243,000 2025.10.20 10:53 기준 관련기사 外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기제네시스, 2026 GV70 출시…소음·진동 낮춰 전 종목 시세 보기 close 는 임직원 다양성 및 인권 등 사회적 책임을 다하고, 지속가능한 성장을 위한 환경 영향 최소화에도 노력하고 있다. 한국, 미국, 인도 등에서 대규모 재생에너지 구매 계약을 체결했으며, 전 사업장의 100% 재생에너지 전환(RE100) 목표를 실행에 옮기는 등 2045년 탄소 중립 비전 달성을 향해 나아가고 있다.

이와 함께 주주가치를 제고하고 이사회의 독립성과 전문성을 높이기 위해 △선임사외이사 제도 도입 △사외이사회 신설 △주주추천 사외이사 선임 제도 운영 △사외이사 위원장 임명 △경영인 출신 사외이사 선임 등 다양한 노력을 지속하고 있다.

한편, 이번 조사에서 전체 1위는 엔비디아가 차지했으며, 마이크로소프트가 2위였다. 이는 최근 기업 가치와 경쟁력의 핵심 지표로 AI 기술 역량이 부각되면서 관련 기업들이 강세를 보인 결과로 풀이된다. 2024년 '세계 최고의 기업' 1위를 차지했던 애플은 매출 증가율이 낮아지면서 올해에는 순위에서 빠졌다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>