정은보 이사장, WFE 총회 참석…글로벌 자본시장 협력 강화

정은보 한국거래소 이사장이 튀르키예 이스탄불에서 개최되는 세계거래소연맹(WFE) 연차총회 및 이사회 참석을 위해 20일 출국했다.

이번 연차총회 및 이사회에서는 세계 80여개 거래소가 한자리에 모여 '24시간 거래', 'T+1 결제', '글로벌 IPO 현황' 등 급변하는 시장구조 동향과 함께 인공지능(AI), 토큰화 증권 등 혁신 기술 분야에 대한 거래소 간 인사이트를 공유하고 토론을 진행할 예정이다.

정 이사장은 아시아·태평양 지역을 대표하는 WFE 이사회 멤버로서 이러한 글로벌 자본시장의 변화에 대응할 수 있는 전통 금융상품 거래소들의 전략 방향을 제시하는 한편 글로벌 주요 거래소 대표들과의 교류를 통해 각국 자본시장 현안을 공유하고, 거래소 간 협력사업을 모색하는 등 활발한 네트워크 활동을 진행할 계획이다.

코스피가 종가 기준 사상 최고치를 기록한 지난달 10일 오후 부산 남구 한국거래소에서 정은보 한국거래소 이사장이 인사말을 하고 있다. 연합뉴스





