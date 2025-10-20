본문 바로가기
정은보 이사장, WFE 총회 참석…글로벌 자본시장 협력 강화

김진영기자

입력2025.10.20 10:55

정은보 한국거래소 이사장이 튀르키예 이스탄불에서 개최되는 세계거래소연맹(WFE) 연차총회 및 이사회 참석을 위해 20일 출국했다.


이번 연차총회 및 이사회에서는 세계 80여개 거래소가 한자리에 모여 '24시간 거래', 'T+1 결제', '글로벌 IPO 현황' 등 급변하는 시장구조 동향과 함께 인공지능(AI), 토큰화 증권 등 혁신 기술 분야에 대한 거래소 간 인사이트를 공유하고 토론을 진행할 예정이다.


정 이사장은 아시아·태평양 지역을 대표하는 WFE 이사회 멤버로서 이러한 글로벌 자본시장의 변화에 대응할 수 있는 전통 금융상품 거래소들의 전략 방향을 제시하는 한편 글로벌 주요 거래소 대표들과의 교류를 통해 각국 자본시장 현안을 공유하고, 거래소 간 협력사업을 모색하는 등 활발한 네트워크 활동을 진행할 계획이다.

코스피가 종가 기준 사상 최고치를 기록한 지난달 10일 오후 부산 남구 한국거래소에서 정은보 한국거래소 이사장이 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

코스피가 종가 기준 사상 최고치를 기록한 지난달 10일 오후 부산 남구 한국거래소에서 정은보 한국거래소 이사장이 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
