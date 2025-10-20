K방산 신기술 집결… 미래전장을 그렸다

ADEX 2025공식 개막…35개국 600개 업체 참가 역대 최대 규모

LIG넥스원, 한화 3사, 현대로템 등 신기술 접목한 무기체계 선보여

'서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회'(ADEX 2025)가 20일 공식 개막했다. 올해 행사는 35개국 600개 업체가 참가해 역대 최대 규모를 기록하며 파리, 판보로와 함께 세계 3대 에어쇼 반열에 올랐다는 평가다.

메탄엔진(왼쪽부터), 덕티드 램제트 엔진, 극초음속 이중램제트 엔진(오른쪽) 등 항공우주 사업의 주요 제품들이 전시된 현대로템 ‘ADEX 2025’ 전시관 조감도. 사진 제공=현대로템 AD 원본보기 아이콘

전시는 성남 서울공항과 일산 킨텍스에서 나뉘어 열린다. 17일부터 19일까지 진행된 퍼블릭 데이에서는 F-35A와 국산 첨단전투기 KF-21, 공군 특수비행팀 블랙이글스의 에어쇼가 펼쳐졌고, 20일부터 24일까지 열리는 비즈니스 데이는 국내외 항공우주·방산 관계자들이 참여하는 본격적인 비즈니스 교류의 장이다.

이번 전시회는 국내 주요 방산기업들의 AI와 자율무기, 위성기술 등 첨단 역량을 총집결했다. 한화에어로스페이스·한화시스템·한화오션 등 한화 방산 3사는 'AI 디펜스 포 투모로우(AI Defense for Tomorrow)'를 주제로 1960㎡ 규모의 통합관을 꾸려 배회형 정밀유도무기(L-PGW)와 세계 최초 유무인 복합 자주포인 K9A3 개발 로드맵을 처음 공개했다. 한화에어로스페이스는 'K-NIFV'를 최초로 선보였다. K-NIFV는 수출 및 내수 시장을 모두 겨냥하는 한화에어로스페이스의 차세대 장갑차이다. 성능, 경제성, 전투능력 모든 면에서 기존 장갑차와 차별화된 특성을 갖춰 한화에어로스페이스의 차세대 핵심 수출상품이 될 전망이다.

SNT다이내믹스의 120mm 자주박격포가 차량에 탑재된 모습. 사진제공=SNT그룹 원본보기 아이콘

한국항공우주산업(KAI)은 미래 전장환경을 구현한 전시관을 통해 개발 중인 다목적무인기(AAP)와 공중발사무인기(ALE), 소형무장헬기(LAH)를 선보였다. LIG넥스원은 한국형 전투기 KF-21에 탑재될 항공무장체계와 장거리 공대지유도탄, 공대공유도탄 등을 전시하고, 현대로템은 유무인 복합전투체계(MUM-T) 시연을 통해 육상 플랫폼의 AI화를 강조했다.

현대로템, 차세대 우주제품 첫 공개

현대로템은 메탄엔진 등 항공우주 사업 주요 제품을 처음으로 공개하며 '종합 방산' 기업 비전을 제시했다. K2 전차 등 지상 방산 제품은 물론 메탄엔진, 덕티드 램제트(Ducted Ramjet) 엔진, 극초소음 이중램제트 엔진 등 우주 발사체와 유도무기 등의 비행체에 탑재되는 항공우주 사업의 주요 제품을 처음으로 공개했다. 메탄엔진은 연료인 메탄의 연소 과정에서 그을음이 거의 생기지 않고 저장성이 우수해 재사용 발사체에 적용하기 유리하다.

현대로템은 1994년부터 메탄엔진 개발을 시작해 2006년 국채 최초로 메탄엔진 연소 시험에 성공한 바 있다. 올해 국방기술진흥연구소에서 추진하는 35톤급 메탄엔진 기술 개발 과제를 수주했다.덕티트 램제트 엔진과 극초음속 이중램제트 엔진은 초음속 이상의 순항비행체에 탑재된다. 램제트 엔진은 터보 제트 엔진과 달리 터빈, 압축기 없이 초음속 비행 중에 발생하는 충격파로 공기를 압축해 작동하기 때문에 개발 난도가 높다. 현대로템은 올해 국방과학연구소의 한국형 장거리 공대공 유도무기 시제품 개발 과제를 통해 덕티트 램제트 엔진 제작에 나섰다. 또 이중램제트 엔진을 탑재한 한국형 극소음체 비행체인 하이코어 사업에도 참여해 개발 목표치 마하 5를 초과한 마하 6 속도를 달성했다.

LIG넥스원 부스에 차세대 항공무장체계가 전시돼 있다. 사진제공=LIG넥스원 원본보기 아이콘

LIG넥스원의 미래 전장 비전을 담아 다섯 가지 핵심 구역으로 구성했다. LIG넥스원은 KF-21 항공무기 탑재체계를 대거 공개한다. 원거리 핵심 표적을 정밀 타격하는 장거리 공대지 유도탄을 중심으로 공중 근접전 생존성을 높일 한국형 단거리 공대공 유도탄, 비가시선 전투를 현실화할 장거리 공대공 유도탄을 전시한다.

LIG넥스원, 전자전기 형상 공개… 최고 기술 선봬

'하늘의 수호자' 전자전기의 형상도 최초 공개한다. 전자전기는 평시 적과 주변국의 위협신호를 수집·분석하고 전시에는 원거리 전자전 공격으로 적의 통합방공망과 무선지휘통제체계를 무력화시키는 항공전력이다. 또 전투기의 생존성과 임무성공률을 극대화하는 KF-21 통합전자전체계 구성품을 전시해 당사가 보유한 높은 수준의 전자전 능력을 소개한다.

SNT그룹은 전시회에서 단순한 기술 과시가 아니라, 미래형 전력체계의 방향을 제시하는 무대로 삼겠다는 의지다. 주력 계열사 SNT다이내믹스와 SNT모티브를 앞세워 전기구동 무기체계와 첨단 화기 라인업을 동시에 선보인다.

SNT다이내믹스는 궤도차량용 자동변속기 분야에서 국내 유일한 기술력을 확보한 업체로, 이번 전시에서는 기존 무기체계의 성능 향상을 넘어 전기구동 기반 전술차량으로 확장된 기술 비전을 제시한다. 핵심 전시 품목은 ▲1700마력급 K2전차용 파워팩 ▲K9자주포 자동변속기 ▲소형전술차량(LTV) 탑재형 120㎜ 박격포체계 ▲소형무장헬기(LAH)용 20㎜ 터렛형 기관총 시스템 ▲전기차 기반의 드라이브 유닛(EDU)과 전동화 차축(eAxle)이다.

SNT모티브, 총열 다양화한 소총 전시

SNT모티브는 이번 전시에서 소구경 화기의 풀라인업을 전면에 내세운다. 대표 제품인 STSR23 7.62㎜ 반자동 저격총은 K-14의 정밀도를 유지하면서 작동 방식을 단발식에서 가스 피스톤 반자동식으로 전환했다. 총열은 16·18·20·24인치 네 가지로 구성돼 다양한 임무에 대응할 수 있다. 또 SNT모티브는 이번 전시회를 계기로 독일 헤클러 운트 코흐(HK) 및 미 콜트사와 업무협약, 훈련용 탄 제조업체 UTM사와 훈련용 탄 사격 체험 부스 공동 운영 등을 진행하며 글로벌 협력을 강화할 방침이라고 전했다.

기아는 타스만 군용 지휘차 실물을 처음 공개했다. 사진제공=기아 원본보기 아이콘

기아는 타스만 군용 지휘차 실물을 처음 공개한다. 정통 픽업 특유의 오프로드 성능과 안전·편의 기능을 기반으로 무전기와 안테나 등을 장착해 작전 운용능력을 강화한 차다. 지난달 우리 군의 표준 지휘용 픽업으로 선정돼 연내에 실전 투입될 예정이다.

지난 6월 선보인 차세대 중형 표준차도 전시한다. 차세대 중형표준차는 수심 1m 하천 도하, 60% 종경사 및 40% 횡경사 주행, 전자파 차단 설계, 영하 32도 시동, 최대 병력 25명 또는 화물 10톤 수송 등 우수한 험지 주행 능력을 발휘한다.

방위사업청은 연구개발에서 시험평가, 품질보증, 수출까지 이어지는 국방기술 전 과정을 소개하는 통합홍보관을 운영한다. 전시 기간에는 고위급 회담과 세미나, 학술회의, 기술교류회 등 30여 개의 부대행사도 마련돼 정부·산업계·학계 간 협력의 장이 펼쳐진다.

한편 우주항공청은 출범 이후 처음으로 ADEX에 참여해 한국항공우주연구원, 한국천문연구원과 함께 '우주항공관'을 운영한다. 발사체, 탐사, 위성, 천문 등 우주기술과 정책 비전을 소개하며, 영국·브라질·독일 등과의 양자 면담을 통해 국제 협력 확대 방안을 논의한다. 특히 브라질 항공우주공사(ALADA)와의 회담에서는 이노스페이스가 브라질 알칸타라 우주센터에서 준비 중인 '한빛-나노' 상업 발사 지원 협력도 논의된다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



