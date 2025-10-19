18일 오후 광주시청 시민홀에서 열린 '제4회 광주사회적경제 박람회'에서 행사에 참석한 강기정 시장과 전진숙·정준호 의원 등 내빈들이 퍼포먼스를 하고 있다. 광주시 제공
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 광주사회적경제 박람회
2025년 10월 19일(일)
18일 오후 광주시청 시민홀에서 열린 '제4회 광주사회적경제 박람회'에서 행사에 참석한 강기정 시장과 전진숙·정준호 의원 등 내빈들이 퍼포먼스를 하고 있다. 광주시 제공
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바'
"손주 아니고 친자식" 56세 연하 아내와 득남한 93세 의사
"남편이 나를 버렸다" 집 팔고 사라진 남편에 SNS '들썩'…아내는 이혼 신청
"여보, 우리 아침 식사 바꿔야겠어요" 3년 동안 44% 가격 급등한 베이글[빵값의 비밀]
여가수가 30년 된 티셔츠 입고 등장하자…순식간에 33억 모였다
위고비, 살만 빼주는게 아니었네…'뜻밖의 효과' 연구 결과 나왔다
여가수가 30년 된 티셔츠 입고 등장하자…순식간에 33억 모였다
꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동
아들이 때리고 엄마가 밀치고…폭행으로 숨졌는데 2년 구형에 유족 '분통'
수도권제1순환고속도로 남양주 구간 포트홀…차량 23대 타이어 파손
"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다당분간 사기 힘들다는 '실버바'