경찰, '캄보디아 배후의심' 프린스그룹 수사 검토

경찰이 캄보디아 등지에서 사기와 인신매매 등을 벌이다 미국·영국의 제재를 받은 '프린스그룹'이 한국에서도 사무실을 운영한 의혹에 대해 수사를 검토하겠다고 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행은 17일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 서범수 국민의힘 의원의 질의에 "사실관계를 면밀히 확인해보고 국가수사본부에서 수사 착수 여부 등을 검토하겠다"고 답했다.

서범수 의원실에 따르면 프린스그룹의 부동산 계열사인 '프린스 리얼 이스테이트 그룹'은 홈페이지에 서울 중구 순화동에 한국사무소가 있다고 안내하고 있다.

서 의원은 "순화동 사무실을 임시 폐쇄하고 지금 강남에 사무실을 차리고 있다고 한다"며 "개명을 해서 '킹스맨 부동산 그룹'으로 활동하고 있다"고 밝혔다. 이어 "캄보디아 내에서의 자국민 보호나 수사 협조 요청도 좋지만, 범죄 조직의 국내 활동도 엄정 수사해야 한다"며 프린스그룹 및 계열사의 부동산 구입 내역, 자금 출처, 해외 송금 내역, 암호화폐 거래 내역 등을 확보해야 한다고 지적했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



