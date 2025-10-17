본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
여성포럼
지식포켓
AK라디오

연예스타

클라라, 결혼 6년만 파경 "8월 협의이혼"

이이슬기자

입력2025.10.17 16:54

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
클라라 사회관계망서비스(SNS) 화면캡처

클라라 사회관계망서비스(SNS) 화면캡처

AD
원본보기 아이콘

배우 클라라(40·본명 이성민)가 결혼 6년 만에 이혼했다.


17일 소속사 KHS에이전시는 "클라라가 지난 8월 협의이혼 절차를 완료했다"며 "오랜 시간 배우자와의 신중한 논의 끝에 이러한 결론에 이르게 됐다"고 밝혔다.

이어 "양가 가족들의 입장을 깊이 고려하고 상호 이해를 구하는 과정이 필요해 소식을 늦게 전하게 됐다"고 덧붙였다.


클라라는 소속사를 통해 "응원을 보내주셨던 많은 분에게 안타까운 소식을 전하게 돼 죄송하게 생각한다"고 전했다


그는 2019년 두살 연상 재미교포 사업가와 결혼했으며, 두 사람 사이에 자녀는 없다.

혼성그룹 '코리아나' 이승규의 딸인 클라라는 2004년 광고 모델로 데뷔한 뒤 2006년 드라마 '투명인간 최장수', 시트콤 '거침없이 하이킥' 등에 출연했다. 2016년부터는 중국에서 주로 활동했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대책 내놓고 이틀 만에 슬그머니 정정"…야당도 낚인 정부의 '가짜뉴스' 발표[부동산AtoZ] "대책 내놓고 이틀 만에 슬그머니 정정"…야당도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기