美국무부, 中의 한화오션 제재 비판…"한미 조선협력 약화 시도"

미국 도널드 트럼프 행정부는 중국이 최근 한화오션을 제재한 것에 대해 한미 간 조선 협력을 약화시키려는 시도라고 비난했다.

미국 국무부는 16일(현지시간) 언론 질의에 대한 대변인 명의의 답변에서 중국의 행위를 "민간 기업의 운영을 간섭하고, 미국 조선 및 제조업 부흥을 위한 한미 협력을 약화시키려는 무책임한 시도"라고 규정했다.

국무부는 또한 "중국의 행동은 인도·태평양 지역에서 미국 동맹국과 파트너들과의 경제 협력 강화의 중요성을 재확인시켜 줄 뿐이며, 한국을 강압하기 위한 중국의 오랜 패턴의 최근 사례"라고 덧붙였다. 그러면서 "우리는 한국과 단호히 함께하겠다"고 강조했다.

앞서 중국은 최근 한국 조선업체 한화오션의 미국 자회사 5곳을 대상으로 한 제재를 발표했다. 이에 대해 도널드 트럼프 행정부가 공식적으로 비판 입장을 내놓은 것은 이번이 처음이다. 한화오션은 한미 양국의 조선 협력을 뜻하는 '마스가'(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)를 위한 대표적 기업이다.

제재 대상 업체는 한화쉬핑(Hanwha Shipping LLC)과 지난 8월 이재명 대통령이 방문한 바 있는 펜실베이니아주 필라델피아의 한화 필리조선소(Hanwha Philly Shipyard Inc.), 한화오션USA인터내셔널(Hanwha Ocean USA International LLC), 한화쉬핑홀딩스(Hanwha Shipping Holdings LLC), HS USA홀딩스 등이다.

한미는 백악관에서 마스가 협력을 위한 구체적인 방안을 논의했다. 김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업통상자원부 장관, 여한구 통상교섭본부장 등이 백악관 예산관리국(OMB)에서 러셀 보트 백악관 예산관리국(OMB) 국장을 만나 양국 간 조선업 협력 방안 대해 의견을 교환했다.





