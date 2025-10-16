[포토] 관광버스로 가득찬 경복궁 주차장

한국을 찾은 외국인관광객들이 늘면서 서울 대표 관광지마다 북적이고 있는 가운데 16일 서울 경복궁 주차장이 관광객들이 타고온 버스들로 가득차 있다.







