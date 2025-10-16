소프트캠프, 이글루코퍼레이션과 N2SF 전환 사업 협력 MOU

제로트러스트 선도기업 소프트캠프 소프트캠프 258790 | 코스닥 증권정보 현재가 1,231 전일대비 31 등락률 -2.46% 거래량 311,017 전일가 1,262 2025.10.16 14:28 기준 관련기사 [클릭 e종목]"소프트캠프, 해킹 막는 RBI 솔루션 러브콜 지속"소프트캠프, 시장 전략 세미나 개최소프트캠프-마크애니, MOU…"보안 시장 공동 공략" 전 종목 시세 보기 close 는 인공지능(AI) 기반 보안 운영·분석 플랫폼 기업 이글루코퍼레이션과 '국가 망 보안체계(N2SF) 확산을 위한 상호 전략적 제휴(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.

왼쪽부터 황성익 소프트캠프 부사장과 김은중 이글루코퍼레이션 부사장이 소프트캠프 본사에서 열린 업무협약식(MOU) 서명식 후 기념 촬영을 하고 있다. 소프트캠프 AD 원본보기 아이콘

이번 MOU는 국가·공공기관의 사이버 보안 강화와 업무 효율성 향상을 위해 설계된 차세대 국가 망 보안체계 N2SF(National Network Security Framework) 전환을 뒷받침하기 위해 이뤄졌다. 양사는 보안성과 데이터 활용성의 균형을 유지할 수 있는 N2SF 기반 보안 모델을 제시하고, 국가·공공·민간 대상의 신규 사업 기회를 발굴하는 데 힘을 쏟는다.

양사는 N2SF 의 필수 요건인 제로트러스트 기반 보안 기술 적용에 속도를 붙인다. 6대 핵심 요소(Pillar) 별 세분화된 보안 등급을 설정하고 이를 구체화한다. 이글루코퍼레이션은 '하이브리드 확장형 탐지·대응(Hybrid XDR) 보안 아키텍처' 제공에 주력한다. 각 요소 통합부터, 자산 식별 및 보안 태세 가시성 모니터링, 탐지와 분석, 자동화 보안관제 대응까지 일원화된 프로세스를 구현한다.

소프트캠프는 N2SF 의 업무 중요도와 정보 민감도 통제 기준을 충족하는 웹 격리(RBI) 기술 기반의 보안 솔루션과 서비스를 제공한다. 각 기관의 업무 중요도에 따라 기밀(Classified), 민감(Sensitive), 공개(Open) 등급으로 업무 정보 시스템을 식별하고 등급별로 차등적인 보안 수준을 적용하는 형태다. 사용자는 업무에 필요한 외부 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 격리된 환경에서 안전하게 사용함으로써, 업무 효율성과 편의성을 높일 수 있다.

배환국 소프트캠프 대표는 "망 분리 환경에서 사용이 제한되었던 AI·SaaS 서비스를 업무의 중요도와 정보의 민감도 기준에 따라 차등적인 보안 정책을 제공하는 것이 국가 망 보안체계(N2SF)의 핵심"이라며 "소프트캠프는 이글루코퍼레이션과 함께AI?클라우드 환경에서도 안전하고 유연한 업무가 가능한 보안 환경을 제공하도록 협력해나갈 것"이라고 말했다.

이득춘 이글루코퍼레이션 대표는 "N2SF는 주요 정보와 위협 식별을 기반으로 한 보안 대책 수립과 관리에 주안점을 두고 있는데 검증된 보안 데이터 수집, 분석 및 탐지, 자동 대응 역량을 보유한 이글루코퍼레이션의 강점을 발휘할 수 있는 분야"라며 "제로트러스트 보안 강자 소프트캠프와 함께, 업무 효율성과 안정성을 동시에 확보할 수 있는 보안 체계 구현에 힘을 싣겠다"라고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



