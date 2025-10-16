[포토] 인천공항과 함께하는 '다문화가족 부모 초청 환영식'

이학재 인천국제공항공사 사장이 16일 인천 중구 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 '다문화가족 부모초청 환영행사'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>