본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

"법령정보·보훈 등 289개 시스템 이달 말 복구 완료할 것"

김영원기자

입력2025.10.16 09:32

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"대전센터 스토리지 복구 본격화"
화재 영향 따른 건물 구조진단 실시
대구센터 복구, 관계부처와 협의

정부가 국가정보자원관리원 화재로 서비스 중단된 보훈·법령정보서비스 등 200여개 시스템을 이달 말까지 복구할 방침이다.


윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 16일 오전 중대본 회의에서 "정부는 대전센터 스토리지 복구를 본격화해 복구 작업에 더욱 속도를 낼 수 있을 것으로 기대한다"며 이같이 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국민 일상에 큰 영향을 미치는 법령정보서비스 등 1·2등급 포함 미복구 289개 시스템은 이달 말까지 복구를 완료하고, 법제교육 등 기타 76개 시스템은 다음 달 20일까지 서비스를 재개할 계획이다.


아울러 윤 본부장은 "화재로 인한 건물 안정성 영향을 분석하기 위해 대전센터 건물 구조진단을 실시했다"며 "신규 도입 장비들은 하중과 안전 기준을 세밀히 검토한 뒤 배치하는 등 복구 과정에서 안전 원칙을 철저히 준수하고 있다"고 전했다.


이어 "대구센터로 이전이 필요한 시스템은 관계부처와 긴밀히 협의해 안정적이고 체계적인 이전을 추진하겠다"고 했다.

이날 오전 6시 기준 709개 시스템 중 324개가 복구돼 전체의 45.7%가 정상화됐다. 1등급 서비스인 주민등록증 모바일 확인 서비스가 복구되면서 1등급 시스템 복구율은 77.5%로 올랐다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'미리 보는 李 정부 부동산 정책 답안지' 민주당 재집권 보고서, '데스노트' 될까 우려

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"상류층 생활 유지해야"…톱스타와 이혼 후 月 3억 요구한 전남편

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

동부지검 파견 백해룡 "불법단체 출근…명퇴 생각도"

새로운 이슈 보기