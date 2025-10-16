"법령정보·보훈 등 289개 시스템 이달 말 복구 완료할 것"

"대전센터 스토리지 복구 본격화"

화재 영향 따른 건물 구조진단 실시

대구센터 복구, 관계부처와 협의

정부가 국가정보자원관리원 화재로 서비스 중단된 보훈·법령정보서비스 등 200여개 시스템을 이달 말까지 복구할 방침이다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 16일 오전 중대본 회의에서 "정부는 대전센터 스토리지 복구를 본격화해 복구 작업에 더욱 속도를 낼 수 있을 것으로 기대한다"며 이같이 밝혔다.

국민 일상에 큰 영향을 미치는 법령정보서비스 등 1·2등급 포함 미복구 289개 시스템은 이달 말까지 복구를 완료하고, 법제교육 등 기타 76개 시스템은 다음 달 20일까지 서비스를 재개할 계획이다.

아울러 윤 본부장은 "화재로 인한 건물 안정성 영향을 분석하기 위해 대전센터 건물 구조진단을 실시했다"며 "신규 도입 장비들은 하중과 안전 기준을 세밀히 검토한 뒤 배치하는 등 복구 과정에서 안전 원칙을 철저히 준수하고 있다"고 전했다.

이어 "대구센터로 이전이 필요한 시스템은 관계부처와 긴밀히 협의해 안정적이고 체계적인 이전을 추진하겠다"고 했다.

이날 오전 6시 기준 709개 시스템 중 324개가 복구돼 전체의 45.7%가 정상화됐다. 1등급 서비스인 주민등록증 모바일 확인 서비스가 복구되면서 1등급 시스템 복구율은 77.5%로 올랐다.





