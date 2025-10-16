본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

코스닥 2.10P 오른 866.82 출발(0.24%↑)

김대현기자

입력2025.10.16 09:02

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

코스닥 2.10P 오른 866.82 출발(0.24%↑)





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'미리 보는 李 정부 부동산 정책 답안지' 민주당 재집권 보고서, '데스노트' 될까 우려

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"상류층 생활 유지해야"…톱스타와 이혼 후 月 3억 요구한 전남편

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

동부지검 파견 백해룡 "불법단체 출근…명퇴 생각도"

새로운 이슈 보기