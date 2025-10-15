본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[2025국감]김영훈 "주 4.5일제, 법제화보단 지원 방식으로"

세종=김평화기자

입력2025.10.15 17:32

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

15일 고용노동부 국정감사 진행
"주 4.5일제, 획일 조치 고려 안해"
퇴직연금 의무화·기금화도 추진 중
노조와 행정부 관계 재설정 고민

정부가 주 4.5일제 도입을 추진하는 가운데 법제화보다는 사업장을 지원하는 방식으로 현장 적용을 유도하겠다고 예고했다.


김영훈 고용노동부 장관은 15일 국회 기후에너지환경노동위원회의 노동부 국정감사에서 주 4.5일제 도입 관련 박해철 더불어민주당 의원 질의에 "법 제정보다는 자율적으로 하는 부분을 지원하는 방식으로 할 것"이라고 말했다. 또 "주 52시간 상한제를 못 지키는 사업장 근로감독을 하고, 연차 휴가를 활성화하는 식으로 노동 시간을 줄일 생각"이라고 했다.

김영훈 고용노동부 장관이 15일 국회에서 열린 고용노동부에 대한 국회 기후에너지환경고용노동위원회의 국정감사에서 업무보고를 하고 있다.

김영훈 고용노동부 장관이 15일 국회에서 열린 고용노동부에 대한 국회 기후에너지환경고용노동위원회의 국정감사에서 업무보고를 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

김 장관은 주 4.5일제 추진 과정에서 소상공인 등 부담이 될 수 있는 업종에 대한 고려가 필요하다는 김형동 국민의힘 의원 지적에 "지급 능력을 고려하지 않는 획일적인 조치는 고려하지 않고 있다"고 답하기도 했다. 또 사회적 대화 기구에서 관련 논의를 할 때 소상공인도 포함해야 한다는 김 의원 제안에 "적극적으로 검토하겠다"고 했다.


김 장관은 퇴직연금 의무화 및 기금화 추진과 관련한 상황도 공유했다. 그는 "(퇴직연금 의무화 과정에서) 영세 사업자는 재정 지원도 포함해야 해서 검토하고 있다"고 설명했다. 또 "퇴직연금은 수익성과 함께 안전성이 중요해서 두 마리 토끼 잡는 것을 고민하고 있다"며 "퇴직연금 (기금 운용) 일원화가 좋을지, 민간과 병행하는 게 좋을지 검토하겠다"고 했다.


각종 노동 현장에서 근로자 사망 사고가 발생하는 가운데 근로기준법과 산업안전보건법에 해당하는 사고만 통계로 집계하는 현 상황을 개선해야 한다는 안호영 기후에너지환경노동위원장 요구에 대해서는 "국가가 통계를 내고 대책을 세워야 한다고 본다"는 게 김 장관 생각이다. 그는 "노동부가 (종합 통계를 총괄하는) 주체가 돼서 하겠다"고 했다.

김 장관은 지난 정부 때 노동조합 회계 공시와 노동 단체 지원 예산 삭감 등이 이뤄진 것과 관련해 개선이 필요하다는 박해철 더불어민주당 의원 의견에는 동감을 표했다. 김 장관은 박 의원에게 "(노조 회계 조치와 관련해) 노동조합과 행정부 관계를 어떻게 재설정할지 보고드리겠다"고 말했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"새 집 어떡하지?" 초강력 부동산대책 보러 '우르르'…국토부 홈피 한때 접속장애 "새 집 어떡하지?" 초강력 부동산대책 보러 '우르... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

1년 동안 '55억 급등' 웃던 한남더힐도 결국엔…정부, 토허제 대상 확대

새로운 이슈 보기