하나카드, 신세계와 '오메이징 카드 페스타' 진행

문채석기자

입력2025.10.15 15:35

구매액 최대 7% 신백리워드 환급

하나카드는 15일 신세계 백화점과 함께 이날부터 오는 26일까지 올해 마지막 '오(5)메이징 카드 페스타'를 진행한다고 밝혔다.


하나카드, 신세계와 '오메이징 카드 페스타' 진행
명품, 패션, 잡화 브랜드에서 신세계 제휴 하나카드 결제 시 구매 금액에 따라 최대 7%를 신백리워드로 돌려준다.

강남점, 대구신세계, 대전신세계 아트&사이언스, 본점, 센텀시티, 타임스퀘어점에서는 200·300·500·1000만원 구매 시 신백리워드를 각각 14·21·35·70만R 증정한다.


광주신세계, 사우스시티, 김해점, 마산점, 스타필드 하남점, 의정부점, 천안아산점에서는 30·60·100만원 구매 시 신백리워드 2·4·7만R을 준다.


16~19일 나흘간은 하나 신세계 제휴 신용카드 손님에 대해 신세계백화점에서 단일 브랜드 기준 100만원 이상 결제 시 1인 1회에 한해 2만원 캐시백을 추가 제공한다.

아울러 행사 기간 중 하나카드 무이자 할부 혜택도 진행한다. 결제 금액 기준에 따라 5만원 이상 2~3개월 무이자, 100만원 이상 4~6개월 무이자, 200만원 이상 최대 12개월 무이자 혜택을 준다.


이완근 하나카드 영업그룹장은 "오메이징 카드 페스타가 매번 손님의 큰 호응을 얻은 만큼 올해 마지막 행사는 혜택을 더 늘렸다"며 "쇼핑은 물론 여행까지 아우르는 종합 라이프스타일 축제로 준비했다"고 말헀다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

