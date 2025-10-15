본문 바로가기
포천시, 교육발전특구 성과평가 우수…특별교부금 5억원 추가 확보

이종구기자

입력2025.10.15 11:42

언론사 홈 구독
경기 포천시(시장 백영현)는 교육부가 실시한 '2024년 교육발전특구 시범(선도)지역 운영 성과관리' 평가에서 우수한 성과를 거두며 특별교부금 5억원을 추가 확보했다고 15일 밝혔다.

포천시청 전경. 포천시 제공

이번 성과는 포천시가 민선 8기 출범 이후 교육을 시정 최우선 과제로 삼고, 포천교육지원청과의 긴밀한 협력 속에 정책적·재정적 투자를 집중해 왔다.


시는 교육 중심 행정 추진과 지역사회의 공감대를 바탕으로 지난해 7월 교육발전특구 시범(선도)지역으로 지정된 바 있다. 이번 특별교부금 확보는 특구 지정 이후 포천시와 포천교육지원청이 추진한 다양한 교육혁신 사업의 성과가 공식적으로 인정받은 결과이다.

시는 확보된 예산을 바탕으로 지역 교육 혁신과 미래 인재 양성 등 핵심 사업에 투입하여, 교육 발전에 한층 속도를 낼 계획이다.


백영현 포천시장은 "앞으로도 포천교육지원청과 더욱 협력해 포천이 교육을 통해 성장하고, 지역의 우수한 인재들이 정착하는 교육도시로 도약할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.


소성숙 포천교육지원청 교육장은 "성과관리 평가를 통해 추가 예산을 확보할 수 있었던 것은 포천 교육 가족 모두의 헌신적인 노력 덕분"이라며 "학생들이 지역사회의 일원으로 성장하고 미래 사회의 주역이 될 수 있도록 현장 중심의 교육혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편, 포천시는 교육발전특구 시범(선도)지역 운영 2년차를 맞아 오는 11월 25일 포천반월아트홀 대극장에서 '교육발전특구 성과공유회'를 개최할 예정이다. 행사는 시민과 교육 관계자들이 함께 참여해 특구 사업의 추진 성과와 향후 발전 방향을 공유하는 자리로 마련한다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
