비투윈, 세계 첫 '대화형 특허검색' 출시…"초등생도 특허 검색"

김대현기자

입력2025.10.15 08:41

IP(지식재산권) 전략 스타트업 비투윈이 세계 최초로 대화형 특허검색 플랫폼 '아이엠서치'(AIEM Search)를 출시했다고 15일 밝혔다.


아이엠서치는 AI(인공지능)를 활용해 특허정보를 쉽고 직관적으로 검색·이해할 수 있도록 돕는 플랫폼이다. 자연어 기반 대화형 인터페이스로 연구자, 개발자는 물론 초등학생도 쉽게 사용할 수 있다.

비투윈, 세계 첫 '대화형 특허검색' 출시…"초등생도 특허 검색"
이는 '휴대폰, 핸드폰, 셀룰러폰, 이동통신장비' 등 같은 개념의 다양한 표현을 모두 입력해야 하는 기존 '불린'(Boolean) 방식의 번거로움을 해소한 것이다. 사용자가 '이중항체 관련 원천특허를 찾아줘', '천연물 유래 항암기술 중에 마우스 실험까지 된 기술로 찾아줘' 등 자연어로 질문하면 AI가 질문 의도에 맞춰 특허의 기술적·산업적 맥락을 분석해 보여준다.

아이엠 서치는 특허 전문가가 AI 기술을 활용해 전문정보의 활용성을 높이는 버티컬(특화) AI를 구현하면서, 정부가 추진하는 전 분야 AI 융합정책의 대표 사례라는 평가가 나온다. 아이디어 발굴과 특허 리스크 관리, 기술개발 기획 등 전 단계에 활용될 수 있어 산업 전반의 혁신 속도가 높아질 것이란 기대다.


김주연 비투윈 대표는 "아이엠서치는 누구나 손쉽게 특허에 접근할 수 있는 환경을 만들어 IP 리터러시를 높이는 계기가 될 것"이라며 "양질의 특허서비스 수요가 확대되고, 변리사들이 산업 발전을 지원하는 본연의 역할에 역량을 집중할 수 있는 기반이 마련되기를 기대한다"고 말했다.


한편 아이엠서치는 현재 오픈 기념으로, 가입자들에게 7일 무료체험과 1년 구독료 10만원 프로모션을 진행 중이다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
