본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

유통

[오늘의신상]한 폭의 화조화를 품은 위스키…'글렌고인 코리아 에디션' 출시

구은모기자

입력2025.10.15 09:12

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데칠성, 간송미술관과 협업
오언 장승업의 화조화 '노저래안(蘆渚來雁)' 적용

롯데칠성 음료가 간송 미술관과 협업한 싱글몰트 위스키 '글렌고인 코리아 에디션'을 한정 출시한다고 15일 밝혔다.


글렌고인 코리아 에디션은 스코틀랜드의 고유어인 게일어로 '기러기의 계곡'을 의미하는 '글렌고인'에서 착안해 '기러기, 두 문화의 하늘을 잇다'라는 콘셉트로 기획됐다. 영화 '취화선'으로 잘 알려진 조선 후기의 대표적 화가 '오원(吾園) 장승업'이 필묵으로 기러기를 그린 화조화(花鳥畵) '노저래안(蘆渚來雁)'을 제품 라벨과 케이스에 적용된 점이 특징이다.

[오늘의신상]한 폭의 화조화를 품은 위스키…'글렌고인 코리아 에디션' 출시
AD
원본보기 아이콘

285병 한정 판매 예정인 글렌고인 코리아 에디션은 혹스헤드(Hogshead) 크기의 유럽산(産) '퍼스트필 올로로소 셰리 오크(First Fill Oloroso Sherry Oak)'에서 17년간 숙성된 싱글몰트 위스키로 라즈베리와 바닐라, 서양배와 같은 다양한 향과 바나나, 시나몬, 베리류의 맛과 코코아, 건과일 등의 여운이 복합적으로 느껴지는 특징을 갖고 있다.


알코올 도수는 53.8도(%)이며 보틀벙커 등 주류 전용 판매점과 편의점 스마트 오더를 통해 구입할 수 있다.


롯데칠성음료 관계자는 "글렌고인 코리아 에디션은 술과 기러기라는 공통점으로 이어지며 한국 소비자를 위해 최초로 선보이는 한국 한정판 위스키"라며 "퍼스트필 올로로소 셰리 오크에서 17년간 숙성해 진한 향과 깊은 풍미가 인상적이고, 오원 장승업의 명화가 더해진 패키지로 인해 소장 가치가 높다"고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 '세금 폭탄' 맞는 직무발명보상금 '로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

"배달 안 왔다" 속여 1000번 넘게 '공짜밥' 먹은 日 남성

12만전자·50만닉스 간다는데…반도체 '투톱' 지금 사도 될까?

우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

새로운 이슈 보기