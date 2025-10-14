[포토] 국감 질의에 답하는 이진숙 전 방통위원장

이진숙 전 방송통신위원장이 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에서 의원들의 질의에 답하고 있다.







