코트라, 美 실리콘밸리서 첨단산업 해외인재 유치 설명·상담회

대한무역투자진흥공사(코트라)는 14일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 주샌프란시스코 총영사관과 함께 '커리어 커넥트 인 AI 웨이브' 행사를 열고 현지 인재들에게 우리 첨단산업 기업과의 상담 기회와 관련 제도, 정보를 제공했다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 현지 글로벌 기업 재직자 및 이공계 명문대생을 대상으로 우리 정부의 해외인재 유치 정책을 알리고 우리 기업과의 자유로운 네트워킹이 이뤄지도록 하기 위해 마련됐다.

최근 미국 정부가 전문직 취업비자인 H-1B 비자 수수료를 기존 1000달러에서 10만달러로 인상하는 등 해외 인재의 미국 내 취업 여건이 불안해졌다. 이에 따라 글로벌 인재 시장도 큰 변화를 맞고 있다. 미국 취업을 꿈꾸던 해외 인재들이 미국 외 다른 대안을 고민하면서 우리로선 인공지능(AI)·반도체 등 첨단분야 인재를 유치하기에 유리한 기회가 주어졌다.

설명회는 이런 환경 변화를 읽고 진행됐다. 현장에선 정부의 해외 인재 유치 지원제도, 인재상 등이 소개됐고 특히 '케이테크패스'에 대한 관심이 높았다. 케이테크패스는 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오, 로봇, 방산, AI, 첨단모빌리티 등 8대 첨단산업 분야 우수 해외인재에 대해 탑티어 비자(F-2)와 정착 혜택을 제공하는 산업통상부 사업으로 코트라가 발급 업무를 맡고 있다. 탑티어 비자는 첨단산업 분야의 최우수 인재를 유치하기 위해 신설된 특별비자다. 영주 자격 전환 특례, 출입국 우대 등의 혜택을 제공한다.

채용 홍보 및 상담 부스에선 퓨리오사 AI, 망고부스트, 솔트룩스 등 AI·반도체 분야의 우리 유력기업이 참가해 기업 홍보 및 채용 상담을 진행했다. 일부 참가자는 개별 상담 후 현장에서 이력서를 제출하는 등 관심을 보였다.

우리 기업과 현지 인재 간 네트워킹을 위해 마련된 라운드테이블 미팅 세션도 이어졌다. AI·SW, 반도체, 바이오·헬스케어 3개 분야로 구성된 라운드테이블 세션에는 173명이 참석, 특히 실리콘밸리 빅테크 기업 재직자도 다수 참석해 우리 기업을 만났다.

코트라는 지난 2월 해외인재유치센터를 설치해 케이테크패스 발급을 포함해 글로벌 인재 발굴·유치·정착을 지원하고 있다. 특히 실리콘밸리와 같이 핵심 인재가 몰리는 주요 도시에서 한국 AI·반도체 등 첨단산업 분야의 비전과 매력을 알리는 데 집중할 계획이다.

권오형 코트라 실리콘밸리무역관장은 "이번 행사는 첨단산업 분야의 한국 기업과 글로벌 인재가 한자리에 모여 채용과 네트워킹을 이어가는 의미있는 자리였다"면서 "실리콘밸리 글로벌 인재들이 한국 첨단기업에 적극 도전하고 우리 기업도 우수 인재를 확보할 수 있도록 현지 맞춤형 인재유치 행사를 계속하겠다"고 말했다.





