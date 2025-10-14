KB국민은행, 보이스피싱 피해 약 116억원 예방

KB국민은행 창구 모습. 사진은 기사 내용과 무관 AD 원본보기 아이콘

KB국민은행이 올해 9월 말 기준 약 116억원 규모의 보이스피싱 피해를 예방했다고 14일 밝혔다.

창구 직원들의 신속한 대응으로 총 183건의 피해 예방했으며, 이러한 공로를 인정받아 전국 경찰서로부터 65건의 표창장을 받았다.

예방 사례를 살펴보면 단순 송금 요구형을 넘어 ▲수표 쪼개기 ▲외화 환전 ▲'셀프 감금형 가스라이팅' 등 지능화된 최신 수법이 포함되어 있다. 피해 차단을 넘어 사기 조직의 인출책을 현장에서 검거하는 성과로 이어지기도 했다.

한 사례에서는 고객이 1억원 수표를 가지고 방문해 소액권으로 재발행을 요청했으나, 자금출처에 대한 답변과 발행인 정보가 불일치했다. 이를 수상히 여긴 직원이 모니터링팀에 확인을 요청한 결과, 검찰 사칭형 보이스피싱 피해금으로 확인돼 즉시 경찰에 신고해 인출책을 검거했다.

외화 환전 과정에서도 피해 예방이 이뤄졌다. 한 고객이 1만5000달러를 환전하려 했으나, 목적이 불분명하고 환율 정보에도 무관심한 모습이 보이스피싱 인출책의 전형적인 특징과 유사했다. 창구 직원이 모니터링팀에 확인한 결과, 대환대출 사칭에 속은 피해자 자금인 것으로 드러났다.

최근에는 '셀프 감금'이라는 신종 수법까지 포착됐다. 한 고객이 9000만원의 현금 출금을 요청했는데, 해당 자금은 저축은행에서 송금된 예금 해지 자금으로 거래 내역 중 호텔 카드 사용 기록이 확인됐다. 직원은 검사 사칭 후 피해자를 호텔에 머물게 하며 조종하는 '셀프 감금형 보이스피싱' 가능성을 의심했다. 이후 모니터링팀과의 협업을 통해 피해를 예방했다.

KB국민은행 관계자는 "보이스피싱 수법이 교묘해져 현장에서의 세심한 대응 및 모니터링팀과의 긴밀한 협업이 필수적이다"라며 "앞으로도 직원 교육과 홍보를 강화하고 금융사기 예방을 위한 사회적 안전망 역할을 적극적으로 수행하겠다"고 전했다.





부애리 기자



