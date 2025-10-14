본문 바로가기
사상 최고치 경신했던 코스피 하락 '전환'

유현석기자

입력2025.10.14 13:28

사상 최고치를 기록한 코스피가 상승 폭을 내주면서 하락 전환했다.

코스피가 장중 사상 최고치를 경신한 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시돼 있다. 이날 삼성전자도 올해 3분기 영업이익 12조1000억원을 기록해 10조원대를 재탈환, 분기별 매출액은 처음으로 80조원대를 넘어 사상최고가를 기록했다. 2025.10.14 조용준 기자

코스피가 장중 사상 최고치를 경신한 14일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율 등이 표시돼 있다. 이날 삼성전자도 올해 3분기 영업이익 12조1000억원을 기록해 10조원대를 재탈환, 분기별 매출액은 처음으로 80조원대를 넘어 사상최고가를 기록했다. 2025.10.14 조용준 기자

14일 오후 1시18분 기준 코스피는 전거래일 대비 18.57포인트(0.52%) 내린 3565.98을 기록했다.


이날 지수는 전거래일 대비 전거래일 대비 0.55% 오른 3604.12에 출발했다. 삼성전자의 3분기 호실적에 코스피는 장 시작 후 상승 폭을 넓히며 3646.77까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 하지만 삼성전자 가 하락으로 전환하면서 지수도 덩달아 상승 폭을 반납하며 하락세로 전환했다.

투자자별로는 기관이 3307억원을 순매도했다. 반면 개인과 외국인은 각각 316억원과 2433억원을 순매수했다.


업종별로는 의료·정밀이 2.89% 밀렸으며 기계·장비, 운송장비·부품, 통신, 증권 등도 1% 이상 빠지고 있다. 반면 금속은 6.15% 오르고 있으며 전기·가스도 3.54% 상승하고 있다.


시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 2100원(2.25%) 밀린 9만1200원에 거래됐다. 또한 한화에어로스페이스 HD현대중공업 은 3% 이상 하락하고 있다. 또 두산에너빌리티 , NAVER, 셀트리온, 신한지주는 1% 이상 밀리고 있다. 반면 LG에너지솔루션 은 6.25% 오르고 있으며 삼성생명도 5.92% 상승했다.

코스닥은 전거래일 대비 13.68포인트(1.59%) 밀린 845.81을 기록했다.


투자자별로는 개인이 1954억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1638억원과 366억원을 순매도 했다.


업종별로는 기계·장비가 3.15% 밀리고 있으며 의료·정밀기기, 화학, 유통, 금속, 오락·문화 등이 2% 이상 하락하고 있다. 또한 제약, 기타제조, 비금속, 전기·전자는 1% 이상 빠지고 있다. 반면 섬유·의류, 종이·목재, 운송·창고는 소폭 오름세다.


시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 3500원(0.79%) 오른 44만7500원에 거래됐다. 에코프로비엠 과 에코프로는 3% 이상 상승하고 있다. 반면 펩트론, 파마리서치 , 리가켐바이오는 3% 이상 밀리고 있으며 레인보우로보틱스 , HLB, 에이비엘바이오는 2% 이상 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

