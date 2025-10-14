[포토] '일하고 싶은 중년'

14일 경기 고양 킨텍스에서 열린 '경기도 5070 일자리 박람회'에 참가한 구직자들이 채용게시판을 보고 있다.







