[포토] 한성숙 중기장관 "소상공인 성장·회복에 집중…창업 활성화"

한성숙 중소벤처기업부 장관이 14일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회의 중소벤처기업부 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다.







