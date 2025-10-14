김병기 더불어민주당 원내대표가 14일 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스캄보디아서 숨진 대학생, 같은 대학 선배가 모집책... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 김병기 "국감은 정쟁 무대 아냐… 국민 책임의 시간 돼야"
2025년 10월 14일(화)
김병기 더불어민주당 원내대표가 14일 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
캄보디아서 숨진 대학생, 같은 대학 선배가 모집책이었다
'기발하네' 외신도 놀랐다…밤만 되면 나타난다는 'K경찰' 홀로그램
"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업
"미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는 '사다리게임' 파견까지
車로 '세계 1위' 찍은 도요타…14조 들여 후지산 낡은 공장을 '미래 도시'로 점 찍었다
"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'
'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"
보호구역 호수 들어간 텔레그램 CEO의 반전 엔딩…카자흐 정부 "처벌 안해, 덕분에 홍보 잘 됐어"
인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출
명품 들고 피팅룸 들어가더니 짝퉁과 바꿔치기…中 관광객 결국