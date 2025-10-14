새마을금고, 상반기 정책자금대출 2003억원 취급

새마을금고중앙회 전경. 새마을금고중앙회 제공 AD 원본보기 아이콘

새마을금고가 올해 상반기 기준 정책자금 대출 상품을 통해 2003억원의 서민금융 자금을 공급했다고 14일 밝혔다.

정책자금 대출 상품은 햇살론·지자체 협약 대출·소상공인 대출을 말한다. 새마을금고의 정책자금 대출은 2022년 2940억원, 2023년 2958억원, 2024년 3123억원을 기록하며 증가하는 추세다.

새마을금고중앙회는 저신용·저소득 근로자, 자영업자 및 소상공인 등 금융 취약계층의 경제적 자활을 지원하기 위해 정책자금 대출을 적극적으로 취급하고 있다고 설명했다.

김인 새마을금고중앙회장은 "건전성 강화에 힘쓰는 등 녹록지 않은 경영 환경에서도 소상공인·저신용자 등 금융 취약계층에 대한 지원을 확대할 것"이라며 "서민금융기관으로서 지역사회와 함께하며 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



