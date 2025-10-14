본문 바로가기
Dim영역
경제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

금융

우리은행, 10월 알뜰폰 개통시 최대 37만2000원 혜택

황윤주기자

입력2025.10.14 10:08

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

N페이포인트·요금할인 등 34.2만원 제공
13~31일 '우리금융 다함께 페스타'
이 기간 동안 3만 네이버페이포인트 추가

우리은행, 10월 알뜰폰 개통시 최대 37만2000원 혜택
AD
원본보기 아이콘

우리은행은 자사의 알뜰폰 서비스 '우리WON모바일' 신규개통 고객에게 10월 한 달간 34만2000원 상당의 혜택을 제공하며, 우리금융그룹 '우리금융 다함께 페스타'와 연계 시 최대 37만2000원까지 누릴 수 있는 이벤트를 진행한다고 밝혔다.


이벤트에 참여한 고객은 다양한 네이버페이포인트(Npay포인트)와 쿠폰, 요금할인 혜택을 받을 수 있다. Npay포인트 구성은 △이벤트 응모 시 3만 Npay포인트 △eSIM 개통 시 2만 Npay포인트 △추천코드 입력 시 추천한 사람과 추천받은 고객 각각 5만 Npay포인트 등으로 이루어져 있다.

또 우리WON모바일 멤버십 가입 고객은 연 최대 6만원 상당 쿠폰과 '청년드림100GB+'개통 시 1년간 최대 5만2800원의 요금할인도 받을 수 있다.


특히, 이달 13일부터 31일까지 우리금융그룹이 진행하는 '우리금융 다함께 페스타' 기간 동안 개통 후 이벤트에 응모한 고객은 3만 Npay포인트를 추가로 받아, 최대 37만2000원 상당의 혜택을 누릴 수 있다.


이벤트 상세 내용은 우리WON뱅킹 앱 홈 화면 하단 '혜택 ▷ 지금 진행 중인 이벤트 ▷ 알뜰한 우리WON모바일 최대 34만2000원 혜택까지!'에서 확인할 수 있다.

우리은행 관계자는 "통신과 금융을 결합한 차별화된 서비스로 고객들의 생활비 부담을 줄일 수 있게 됐다"며 "특히 이번 10월 이벤트를 통해 더 많은 고객들이 통신비 절감 혜택을 경험하길 바란다"고 말했다.


한편, 지난 7월 출시된 '우리WON 청년드림 요금제'는 월간 가입자 중 절반에 가까운 고객이 선택할 만큼 인기를 얻고 있다. 또한, eSIM 역시 별도의 유심카드 배송 없이 즉시 개통이 가능해 높은 인기를 이어가고 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는 '사다리게임' 파견까지 "미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

"결혼했지만 신고는 아직" 10년 새 두 배 쑥…이유는 집 때문

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

전쟁인접국 찾는 서울시… 실전형 드론방어체계 구축 본격화

새로운 이슈 보기