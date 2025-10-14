우리은행, 10월 알뜰폰 개통시 최대 37만2000원 혜택

N페이포인트·요금할인 등 34.2만원 제공

13~31일 '우리금융 다함께 페스타'

이 기간 동안 3만 네이버페이포인트 추가

우리은행은 자사의 알뜰폰 서비스 '우리WON모바일' 신규개통 고객에게 10월 한 달간 34만2000원 상당의 혜택을 제공하며, 우리금융그룹 '우리금융 다함께 페스타'와 연계 시 최대 37만2000원까지 누릴 수 있는 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이벤트에 참여한 고객은 다양한 네이버페이포인트(Npay포인트)와 쿠폰, 요금할인 혜택을 받을 수 있다. Npay포인트 구성은 △이벤트 응모 시 3만 Npay포인트 △eSIM 개통 시 2만 Npay포인트 △추천코드 입력 시 추천한 사람과 추천받은 고객 각각 5만 Npay포인트 등으로 이루어져 있다.

또 우리WON모바일 멤버십 가입 고객은 연 최대 6만원 상당 쿠폰과 '청년드림100GB+'개통 시 1년간 최대 5만2800원의 요금할인도 받을 수 있다.

특히, 이달 13일부터 31일까지 우리금융그룹이 진행하는 '우리금융 다함께 페스타' 기간 동안 개통 후 이벤트에 응모한 고객은 3만 Npay포인트를 추가로 받아, 최대 37만2000원 상당의 혜택을 누릴 수 있다.

이벤트 상세 내용은 우리WON뱅킹 앱 홈 화면 하단 '혜택 ▷ 지금 진행 중인 이벤트 ▷ 알뜰한 우리WON모바일 최대 34만2000원 혜택까지!'에서 확인할 수 있다.

우리은행 관계자는 "통신과 금융을 결합한 차별화된 서비스로 고객들의 생활비 부담을 줄일 수 있게 됐다"며 "특히 이번 10월 이벤트를 통해 더 많은 고객들이 통신비 절감 혜택을 경험하길 바란다"고 말했다.

한편, 지난 7월 출시된 '우리WON 청년드림 요금제'는 월간 가입자 중 절반에 가까운 고객이 선택할 만큼 인기를 얻고 있다. 또한, eSIM 역시 별도의 유심카드 배송 없이 즉시 개통이 가능해 높은 인기를 이어가고 있다.





