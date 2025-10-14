핀다, 새 브랜드 캠페인 선봬…누구나 원하는 금융 찾는다

직장인·프리랜서·자영업자·전문직 등 광고모델 출연

핀테크 기업 핀다는 신규 브랜드 캠페인 'Find at Finda(핀다에서 찾는다)'를 시작한다고 14일 밝혔다.

핀테크 기업 핀다 신규 브랜드 캠페인 'Find at Finda'.

핀다는 금융회사 88곳과 제휴한 업계 최대 대출비교 플랫폼인 핀다 애플리케이션 서비스를 운영한다. 직업·신용·소득 등 다양한 고객층 맞춤 대출 상품을 추천해왔다. 누적 대출 중개금액은 13조원에 달한다.

이번 캠페인 영상엔 핀다의 장점을 강조했다. 메인 모델은 개인 상황과 금융기관 보유 상품, 거시 금리 현황에 따라 달라지는 대출 조건에 괴로워하는 대출 수요자의 아우성을 한 번에 잠재우는 표정을 짓는다. 원하는 대출은 핀다서 찾는다는 메시지를 제시했다.

메인 모델 주변 인물은 직장인, 승무원·요리사 등 전문직, 플랫폼 근로자 등이다. 소득만 있으면 누구나 원하는 대출을 찾을 수 있다는 메시지를 강조했다. 핀다 앱 사용자 중 개인사업자와 프리랜서, 기타소득자 등 금융이력 부족자(씬파일러)층 비중은 50%다.

한서진 핀다 최고마케팅책임자(CMO)는 "대출 규제 등으로 원하는 대출 상품을 찾지 못하는 고객 고민을 핀다가 풀어준다는 메시지를 풀어냈다"며 "금융 광고의 멋과 재미를 주면서 대출 상품 400여개 중 딱 맞는 상품을 찾길 바라는 마음을 담았다"고 말했다.

핀다는 캠페인 론칭 기념 이자 지원 프로모션을 한다. 이날부터 오는 31일까지 핀다 앱에서 대출받으면 첫 달 대출이자의 5%까지 지원한다.





