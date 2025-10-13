트럼프 "중동의 새벽 열렸다"…이스라엘·하마스 전쟁 종식 선언

크네세트 연설서 "이제 평화와 번영의 시대로"

가자 평화회의 주재 예정

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) "새로운 중동의 역사적 새벽이 밝았다"며 이스라엘과 하마스 간 전쟁 종식을 공식 선언했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관이 공개한 이스라엘 의회(크네세트) 연설문에서 "수 세기 후에도 오늘이 모든 변화를 이끈 전환점으로 기록될 것"이라며 자신의 역할을 강조했다고 AP통신이 전했다. 그는 "이스라엘은 무력으로 얻을 수 있는 모든 것을 얻었다"며 "이제 전장의 승리를 평화와 번영이라는 결실로 바꿔야 할 때"라고 말했다.

또 트럼프 대통령은 "이란을 향한 우정과 협력의 문도 항상 열려 있다"며 지난 6월 미국이 이란을 직접 폭격한 이후에도 대화의 여지를 남겼다. 그는 크네세트 입장 전 기자들과 만나 "하마스가 무장 해제 계획에 동의했고, 전쟁은 끝났다"고 밝혔다.

이날 트럼프 대통령이 텔아비브 인근 벤구리온 국제공항에 도착했을 때 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 이츠하크 헤르조그 대통령 내외가 직접 영접했다. 크네세트 연설장에서는 의원들이 기립박수와 환호로 트럼프 대통령을 맞이했고, 아미르 오하나 의장은 그를 "유대인 역사의 거인"이라 칭했다.

하마스는 트럼프 대통령의 평화 구상에 따른 휴전 1단계 합의에 따라 이날 생존 인질 20명을 국제적십자위원회(ICRC)에 인도했다. 사망한 인질 28명의 시신도 곧 이스라엘 측으로 전달될 예정이지만, 구체적인 시점은 알려지지 않았다.

트럼프 대통령은 이날 이스라엘 일정을 마친 뒤 이집트 홍해 휴양지 샤름엘셰이크로 이동해 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 함께 '가자 평화 정상회의'를 주재한다. 이 회의에는 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 튀르키예 등 주요국 정상들과 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 참석해 휴전 협정의 이행 방안을 논의한다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>