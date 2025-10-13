본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

"기술혁신이 성장의 원동력"…2025 노벨경제학상, 지속가능 성장 연구자들에

세종=강나훔기자

입력2025.10.13 19:29

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조엘 모키어, 필리프 아기옹, 피터 하윗 등 교수 3인 공동수상

"기술혁신이 성장의 원동력"…2025 노벨경제학상, 지속가능 성장 연구자들에
AD
원본보기 아이콘

2025년 노벨경제학상은 신기술이 이끄는 지속가능한 성장 메커니즘을 규명한 경제학자 3명에게 돌아갔다.


스웨덴 왕립과학원은 13일(현지시간) "조엘 모키어(79·미 노스웨스턴대 교수), 필리프 아기옹(69·프랑스 콜레주 드 프랑스·INSEAD·런던정치경제대 교수), 피터 하윗(79·미 브라운대 교수)에게 2025년 노벨경제학상을 공동 수여한다"고 발표했다.

왕립과학원은 모키어 교수가 기술혁신이 장기적 경제 성장의 기반을 어떻게 형성하는지 이론적으로 규명한 공로를 인정했다고 설명했다. 아기옹과 하윗 교수는 '창조적 파괴(creative destruction)'를 통한 지속가능한 성장 이론을 정립해, 혁신과 경쟁이 경제 발전을 촉진하는 과정을 설명했다는 점에서 높은 평가를 받았다.


이번 수상은 기술 혁신과 지속가능한 발전의 관계를 밝힌 연구 성과에 초점을 맞춘 것으로, 인류의 번영과 경제 구조 전환에 기여한 점이 주목됐다.


한편 올해 노벨상 시상식은 생리의학상을 시작으로 6일부터 순차적으로 수상자가 발표됐으며, 이날 경제학상 발표를 끝으로 2025년 노벨상 시상 주간이 마무리됐다.




강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업 "점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기