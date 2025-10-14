조좌진 롯데카드 대표 국감 출석…홈플러스·해킹 전방위 '공세'

조 대표, 정무·행안·과방위 국감 출석

여야, 해킹사고 대응·예산축소 질의

야, 'MBK 부당지원' 의혹 화력 집중

국회 정무위원회 의원들이 14일 조좌진 롯데카드 대표이사를 대상으로 한 국정감사에서 해킹사고 대응체계와 홈플러스 구매전용카드 유동화 문제를 집중적으로 질의할 방침이다. 고객 정보보호 체계, 모회사 MBK파트너스 부당지원 의혹 등 근본적인 경영 체계 관련 질문을 쏟아낼 예정이어서 회사 측 대응에 전 금융권이 주목하고 있다.

14일 정치권과 롯데카드에 따르면 조 대표는 이날 정무위원회를 시작으로 17일 행정안전위원회, 21일 과학기술정보방송통신위원회 국감에 차례로 출석할 예정이다.

정무위 국감 핵심 의제는 ▲지난 8월 발생한 해킹사고 대응체계 미흡 ▲전체 정보기술(IT) 예산 대비 정보보호 예산 비중 축소 ▲모회사 MBK의 구매전용카드 유동화 비율 및 부당지원 의혹 등이다. 여러 정무위 의원들은 7분간 주어지는 오후 증인신문 시간에 조 대표와 김영섭 KT 대표를 상대로 집중에 나설 계획이다. 이날 국감은 오전 기관(개인정보보호위원회, 공정거래위원회 등 4곳) 질의, 오후 증인 신문 순으로 진행된다.

우선 해킹사고 질문은 여야 모두 진행한다. 이강일 더불어민주당 의원은 IT 예산 대비 정보보호 예산 비중이 2021년 12%에서 2023년 8%로 줄어든 점, 첫 해킹 공격 이후 17일이나 지나서야 파악한 늦장 대응 경과 등을 물을 예정이다. 김상훈 국민의힘 의원은 올해 정보보호 예산 편성액이 전년(151억원) 대비 15.2% 감액된 128억원으로 편성된 이유를 물을 예정이다. 한창민 사회민주당 의원은 사전예방체계가 제대로 작동하지 않은 이유를 집중적으로 질의할 방침이다.

이강일 의원실 관계자는 "사고 경과의 세부 사항보다는 롯데카드가 정보보호 예산 비중을 축소한 부분에 초점을 맞출 것"이라고 설명했다.

한창민 의원실 관계자도 "조좌진 대표와 김영섭 대표에게 정보보호 예방체계를 제대로 가동하지 못한 이유를 물을 예정"이라고 밝혔다.

야당은 모회사 MBK를 자회사 롯데카드가 부당지원했다는 의혹에 화력을 집중할 방침이다. 유영하 국민의힘 의원실은 MBK가 롯데카드를 홈플러스 구매전용카드로 채택하면서 전체 자금의 53%만 유동화한 이유를 추궁할 예정이다. 홈플러스 구매전용카드를 운영하는 현대카드와 신한카드는 모두 MBK가 100% 유동화했지만, 롯데카드는 53%만 유동화해 나머지 47%(약 3700억원)를 롯데카드가 떠안았다는 지적이다.

유영하 의원실 관계자는 "모회사 MBK가 자회사 롯데카드를 사금고처럼 활용해 홈플러스를 부당지원한 의혹이 제기된 만큼 이 부분을 집중적으로 따질 계획"이라고 전했다.

롯데카드는 해킹사고 대응에 전사적 역량을 집중하고 있다. 국감에서도 해킹 사고 의혹에 대해 성실히 답할 방침이라고 했다. 전날 롯데카드 측은 키인 거래를 통한 부정사용 가능성이 있는 고객 28만명 중 카드 재발급 신청 고객 보호조치를 완료했다고 밝혔다. 재발급 신청 건수는 총 21만6182건으로, 일부 특수카드(942건)를 제외한 21만5240건이 모두 처리됐다.

롯데카드 관계자는 "조 대표는 정무위 국감을 비롯한 3개 상임위 국감 모두 출석할 예정"이라며 "제기된 질의에 대해 성실히 답변할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>