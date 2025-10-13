본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
여성포럼
지식포켓
AK라디오

연예스타

샤이니 민호, 12월 팬미팅 '아워 무비' 개최

이이슬기자

입력2025.10.13 15:48

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
샤이니 민호 팬미팅 포스터. SM엔터테인먼트 제공

샤이니 민호 팬미팅 포스터. SM엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

샤이니 민호가 오는 12월 단독 팬미팅을 개최한다고 SM엔터테인먼트가 13일 밝혔다.


민호는 12월 13~14일 서울 고려대학교 화정체육관에서 '2025 베스트 초이스 민호 <아워 무비>'를 연다. 팬미팅 타이틀처럼 잊지 못할 영화 같은 순간을 팬들과 함께 만들며 훈훈한 연말을 장식하겠다는 각오다.

이번 팬미팅의 티켓 예매는 멜론 티켓에서 진행되며, 이달 20일 오후 8시 팬클럽 선예매, 22일 오후 8시 일반 예매가 각각 시작된다.


한편 민호는 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'의 밸 역으로 무대에 오르고 있으며, 다음 달 29일 첫 방송되는 SBS 신규 예능 '열혈농구단: 라이징이글스'에 주장으로 출연 예정이다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업 "점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기