'산불피해' 영양·청송 등 '농촌공간정비사업' 추가 선정…휴게쉼터·주거시설 확충

산불·호우 피해지역 우선 선정

농촌주민 주거 환경 개선 추진

정부가 영양·청송군과 포천시 등 산불과 집중호우로 큰 피해를 본 지역을 '2025년도 농촌공간정비사업' 대상지로 추가 선정해 주민들의 정주환경 개선에 나선다.

농림축산식품부는 올해 농촌공간정비사업 대상지로 9개 지구를 추가 선정했다고 13일 밝혔다.

농촌공간정비사업은 악취·소음 발생과 오염물질 배출 등 마을 주민들의 삶의 질을 저해하는 난개발 시설을 정비·이전하고, 정비한 부지를 주민들을 위한 쉼터나 생활시설 조성 등으로 활용할 수 있도록 지원하는 사업이다. 5년간 지구(개소)당 평균 100억원이 지원되며 2021년부터 현재까지 총 113개 지구에서 사업을 진행하고 있다.

농식품부 관계자는 "공간정비의 필요성 및 재생 효과 등에 대한 평가를 거쳐 포천시와 논산시, 영양군 등의 9개 지구를 추가 선정했고, 이 중에는 호우피해지역인 포천시, 산불피해지역인 영양군·청송군이 포함됐다"며 "주민들의 생활공간에 피해가 커 특별재난지역으로 선포된 점을 감안해 이번 공간정비사업을 통해 효과적인 재생을 지원할 계획"이라고 설명했다.

이번에 선정된 신규 지구는 올해 사업 기본계획 수립을 시작으로 피해·방치시설을 정비(철거)한다. 또 해당 지역 주민들을 위한 휴게쉼터와 주거시설 및 공동이용시설 등을 확충해 안전하면서도 공동체가 살아 숨 쉬는 모두의 농촌 공간으로 재탄생시킬 예정이다.

안유영 농식품부 농촌공간계획과장은 "이번 추가 선정은 단순한 공간 정비가 아니라, 산불과 호우피해를 입은 농촌마을을 다시 일으켜 세우는 데 도움이 될 것"이라며 "농식품부는 '모두의 행복농촌 프로젝트'를 통해 농촌이 일터(소득기반)·삶터(정주여건)·쉼터(농촌활력)로 역할을 할 수 있도록 농촌의 대전환을 추진하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



