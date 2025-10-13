본문 바로가기
다주택자 주담대 337조 '사상 최대'…전체의 30%

김혜민기자

입력2025.10.13 10:27

2021년 이후 3년 만에 최대치
차규근 의원 "강력한 대출규제 이어가야"

2건 이상 주택담보대출을 받은 다주택자의 대출 잔액이 사상 최대를 기록했다.

연합뉴스

13일 국회 기획재정위원회 소속 차규근 조국혁신당 의원이 통계청과 한국은행으로부터 받은 자료에 따르면, 지난해 말 다주택자 주담대 잔액은 337조1000억원으로, 전체의 30%를 차지하는 것으로 집계됐다.


다주택자의 주담대 잔액은 2021년 말 336조6000억원에서 2022년 324조2000억원으로 줄었다가 2023년 332조, 지난해 337조1000억원으로 다시 뛰었다.

다주택자 주담대가 급감한 2022년은 다주택자 대상 종합부동산세와 양도소득세 세율이 인상되면서 소위 '똘똘한 한 채' 선호가 높아진 시기다. 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 등 가계부채 관리 방안도 시행됐다. 이후 다주택자 대출 규제가 완화되면서 관련 대출 잔액도 늘었다고 차 의원은 지적했다.


전체 주담대 중 다주택자 대출이 차지하는 비중은 2021년 말 34.2%에서 2022년 32%, 2023년 31.2%, 2024년 30%로 축소되는 흐름을 보였다. 다만 이는 다주택자 주담대 잔액이 줄었다기보다 전체 주담대 잔액이 2021년 984조5000억원에서 2022년 1013조4000억원, 2023년 1064조3000억원, 2024년 1123조8000억원으로 꾸준히 증가한 영향이다.


차 의원은 "2건 이상 다주택자 주담대가 지난해 다시 최대 금액을 기록한 것은 대출규제 완화의 영향과 무관하지 않다"며 "현 정부에서는 강력한 대출규제를 계속 이어가야 한다"고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
