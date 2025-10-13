NHN페이코, 10주년 기념 '10일간 10억쏜다' 프로모션

13~22일 열흘간 10억 이벤트

NHN페이코는 서비스 론칭 10주년 기념 '10일간 10억 쏜다' 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

프로모션은 이날부터 오는 22일까지 열흘간 한다. 참여할 수 있다.

회원 누구나 페이코 애플리케이션을 통해 매일 경품 응모, 쿠폰 쓰고 10% 페이백, 캠퍼스 전용 이벤트에 참여할 수 있다.

매일 경품 응모 이벤트를 통해 애플 아이폰17, 삼성 갤럭시S25, 다이슨 에어랩, 에어팟 등 경품 응모권을 매일 자동 지급한다.

쿠폰 쓰고 10% 페이백은 이벤트 기간 쿠폰을 쓰면 할인 금액의 10%를 페이코 포인트로 돌려주는 이벤트다. 최대 5만 포인트까지 적립 가능하다.

대학생 캠퍼스 전용 이벤트는 두 가지다. 매일 10초 안에 10주년 축하 메시지를 입력해 랜덤 포인트를 준다. '톱3' 참가자에게는 최대 10만 포인트를 지급한다.

캠퍼스존에서 포인트 결제를 하면 최대 10만 포인트를 획득할 수 있는 캠퍼스 티어복권도 이벤트 기간 내 1회 제공한다.

한 번만 참여할 수 있는 이벤트는 오프라인 첫 결제 혜택, 랜덤 쿠폰 이벤트 등이다.

오프라인 첫 결제 혜택 이벤트를 통해 페이코 포인트 또는 포인트카드 오프라인 첫 결제 고객에게 메가커피, 더벤티, 빽다방, 컴포즈커피 중 한 곳의 아이스 아메리카노 100원 쿠폰을 준다.

랜덤 쿠폰 이벤트에서는 페이코 포인트 결제 시 쓸 수 있는 99% 할인쿠폰, 10% 적립쿠폰, 3000원 할인쿠폰 등을 무작위 지급한다.

10년 우수 고객 명예의 전당 이벤트도 한다. 일상 결제, 포인트 활용, 장기 이용 부문 등 10개 항목별 우수 고객에게 1인당 10만원 상당 페이코 쿠폰을 준다.

NHN페이코 관계자는 "서비스 10주년을 맞아 감사를 전하고자 대규모 프로모션을 기획했다"며 "10일간 10억원 규모 혜택을 준비한 만큼 많은 고객이 참여하길 기대한다"고 말했다.





문채석 기자



