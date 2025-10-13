본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

토스플레이스 설치 가맹점 20만곳 돌파…"홍대 밀집"

문채석기자

입력2025.10.13 09:45

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

결제량 1위는 역삼
내년 100만곳 목표

토스 운영사 비바리퍼블리카는 결제 단말기 및 포스(POS·판매관리시스템 단말기) 솔루션 자회사 토스플레이스 단말기를 설치한 가맹점이 20만곳을 돌파했다고 13일 밝혔다.


토스플레이스 설치 가맹점 20만곳 돌파…"홍대 밀집"
AD
원본보기 아이콘

토스플레이스는 단말기 설치 가맹점 수 20만곳을 돌파한 걸 기념하며 전국 단말기 설치 통계 분석 결과를 공개했다.

통계에 따르면 단말기 설치가 집중된 상권은 홍대였다.


단말기 밀집도는 홍대 상권이 있는 서울 마포구 서교동이었다. 서교동 전체 상점 중 약 30%가 토스플레이스 단말기를 설치·운영하는 것으로 나타났다.


전체 가맹점 수와 결제 건수 1위는 서울 강남구 역삼동이었다. 국내 최대 상업·업무지구인 만큼 쇼핑, 외식업은 물론 대형 미용실, 의료·헬스케어 업종이 몰려 있어 결제 빈도도 많았던 걸로 조사됐다.

전국 지방자치단체 중 인구 대비 단말기 설치율 1위는 제주시였다. 올해 단말기 설치 증가율이 높은 지역은 세종특별자치시와 대전시였다. 올초 대비 지난달 가맹점 수가 각각 약 220%, 240% 증가했다.


얼굴인식 결제 서비스인 토스 페이스페이를 전국으로 확산한 것도 단말기 보급 속도를 높이는 원인으로 작용했다고 토스플레이스 측은 설명했다. 페이스페이 단말기를 바라보면 1초 안에 결제가 끝난다.


토스플레이스는 내년까지 페이스페이 설치 가맹점을 100만곳으로 늘린다는 방침이다.


토스플레이스 관계자는 "쓰기 편하고 기능도 다양한 단말기 덕분에 20만 가맹점 돌파 성과를 냈다"며 "전국 가맹점 데이터를 기반으로 가맹점주와 예비 창업자에게 통찰을 제공하고 함께 성장하는 문화를 만들 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래 '제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'美통상 압박' 피할래유럽서 새 판 짜는 'K푸드'

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

美정부, 셧다운에 CDC 700명 해고 통보했다 '취소'

새로운 이슈 보기