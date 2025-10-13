본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

연예스타

위너 강승윤, 11월3일 솔로 정규 2집 발매

이이슬기자

입력2025.10.13 09:32

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
'페이지 2' 앨범 이미지. YG엔터테인먼트 제공

'페이지 2' 앨범 이미지. YG엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

위너 강승윤이 다음 달 3일 두 번째 솔로 정규앨범 '페이지 2(PAGE 2)'를 발매한다고 YG엔터테인먼트가 13일 밝혔다.


'페이지 2'는 2021년 3월 발매된 정규 1집 '페이지(PAGE)' 이후 약 4년7개월 만에 선보이는 정규 앨범이다. 강승윤은 전곡 작사·작곡에 참여했다.

YG엔터테인먼트는 "강승윤 내면의 이야기를 진솔하게 담은 앨범으로 한층 넓어진 음악적 스펙트럼과 깊어진 감성을 느낄 수 있을 것"이라고 설명했다.


강승윤은 2014년 위너로 데뷔한 이후 '리얼리 리얼리', '러브 미 러브 미', '에브리데이' 등 히트곡 작사·작곡에 참여하며 프로듀서로서의 역량을 입증했다. 첫 정규 앨범 '페이지'에서는 타이틀곡 '아이야'를 통해 서정적이면서도 강렬한 음악색을 보여줬다.


정규 2집 앨범은 이날 오전 11시부터 예약 판매가 시작됐다. 총 3가지 버전으로 발매되며, INTRO ver.과 OUTRO ver.에는 서로 다른 화보가 담긴 96쪽 포토북이, BEHIND ver.에는 44쪽 비하인드북이 포함된다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

천정부지 집값에…추가 대출 규제 이번주 나온다

새로운 이슈 보기