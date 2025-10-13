위너 강승윤, 11월3일 솔로 정규 2집 발매

'페이지 2' 앨범 이미지. YG엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

위너 강승윤이 다음 달 3일 두 번째 솔로 정규앨범 '페이지 2(PAGE 2)'를 발매한다고 YG엔터테인먼트가 13일 밝혔다.

'페이지 2'는 2021년 3월 발매된 정규 1집 '페이지(PAGE)' 이후 약 4년7개월 만에 선보이는 정규 앨범이다. 강승윤은 전곡 작사·작곡에 참여했다.

YG엔터테인먼트는 "강승윤 내면의 이야기를 진솔하게 담은 앨범으로 한층 넓어진 음악적 스펙트럼과 깊어진 감성을 느낄 수 있을 것"이라고 설명했다.

강승윤은 2014년 위너로 데뷔한 이후 '리얼리 리얼리', '러브 미 러브 미', '에브리데이' 등 히트곡 작사·작곡에 참여하며 프로듀서로서의 역량을 입증했다. 첫 정규 앨범 '페이지'에서는 타이틀곡 '아이야'를 통해 서정적이면서도 강렬한 음악색을 보여줬다.

정규 2집 앨범은 이날 오전 11시부터 예약 판매가 시작됐다. 총 3가지 버전으로 발매되며, INTRO ver.과 OUTRO ver.에는 서로 다른 화보가 담긴 96쪽 포토북이, BEHIND ver.에는 44쪽 비하인드북이 포함된다.





