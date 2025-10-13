작은도서관 다섯 곳 중 한 곳 휴·폐관…예산 삭감 영향

6년 새 두 배 증가…이용자 늘었지만 지원 줄어

지난해 전국 작은도서관 다섯 곳 중 한 곳이 문을 닫은 것으로 나타났다.

민형배 국회 문화체육관광위원회 의원이 13일 공개한 문화체육관광부 자료에 따르면 휴·폐관은 매년 증가하고 있다. 2019년 전체 6672곳 가운데 648곳(9.7%)이 휴·폐관 상태였으나, 지난해는 전체 6830곳 가운데 1440곳(21.1%)으로 두 배 이상 늘었다.

지역별로는 대전이 가장 심각했다. 전체 221곳 가운데 21곳(9.5%)이 휴·폐관했다. 이어 세종(6.1%), 광주(5.9%), 경기(5.4%) 순이었다.

이용자는 꾸준히 늘었다. 2020년 2198만 명에서 지난해 3247만 명으로 증가했다. 결국 문제는 예산이었다. 지난해 지자체 공공도서관 지원예산과 문체부 작은도서관 지원사업 예산이 모두 5년 전보다 줄었다. 특히 문체부 '작은도서관 문화가 있는 날' 사업 예산 200만원은 2년 연속 전액 삭감됐다.

민 의원은 "독서·서점·도서관·출판 관련 예산을 대폭 삭감한 결과"라며 "문체부는 활성화 방안을 마련해야 한다"고 지적했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>