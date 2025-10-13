美정부, 셧다운에 CDC 700명 해고 통보했다 '취소'

전염병역학조사 담당팀 등에 정정 통보

600명은 실제 해고

'셧다운(일시적 업무정지)' 사태가 계속되는 가운데 도널드 트럼프 행정부가 질병통제예방센터(CDC) 직원들에게 대규모 해고를 통보했다가 이 중 상당수를 철회하는 혼선이 빚어졌다고 CNN과 뉴욕타임스(NYT) 등이 12일(현지시간) 보도했다.

CNN과 NYT에 따르면 트럼프 행정부는 10일 밤 CDC 직원 약 1300명에게 해고 통보를 보냈으며, 다음날인 11일 이 중 700명에게 "해고 대상이 아니다"라는 정정 통보를 다시 보냈다.

CDC를 관할하는 미 보건복지부 앤드루 닉슨 대변인은 "잘못된 통보를 받은 직원들은 기관에서 해고된 적이 없으며, 모두 감원 대상이 아니라는 통보를 받았다"고 말했다.

이렇게 잘못된 통보를 받은 직원들에는 전염병 발생 시 가장 먼저 현장 대응에 나서는 역학조사서비스(EIS) 팀을 비롯해 CDC의 대표 학술지인 '주간 사망률·발병률 보고서(MMWR)' 발행팀, 국가예방접종호흡기질환센터, 글로벌건강센터, 공중보건인프라센터 등 직원들이 포함됐다.

미 보건복지부 관계자는 일괄적으로 발송된 해고 통지서의 코딩 오류로 인해 잘못된 해고 통지가 발송됐다고 설명했다. 하지만 이번에 해고 통보된 직원 중 약 600명은 실제 해고된 것으로 전해졌다.

셧다운이 열흘째 이어지는 가운데 트럼프 행정부는 실제로 실제로 공무원 해고 절차에 착수했다.

러셀 보우트 백악관 예산관리국(OMB) 국장은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "연방 인력 감축(RIF)이 시작됐다"고 밝혔다.

워싱턴포스트(WP)는 OMB가 법원에 제출한 자료를 인용해, 이번 조치로 재무부와 보건복지부를 포함해 총 4100명 이상의 연방 공무원이 해고 통보를 받은 것으로 나타났다고 보도했다. WP는 "감원 대상 부처들은 트럼프 행정부의 우선순위와 상충되는 업무를 담당한 곳들"이라고 전했다.

트럼프 대통령과 민주당은 여전히 셧다운의 책임을 둘러싸고 공방을 이어가며, 대규모 해고 사태의 책임을 서로에게 돌리고 있다. 트럼프 대통령은 "해고된 사람들 대부분은 민주당 성향일 것"이라며 민주당이 셧다운을 초래했다고 비판했다. 이에 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 "트럼프와 보우트가 굳이 하지 않아도 되는 해고를 자의적으로 강행하고 있다"고 지적했다.

미국공무원연맹(AFGE)은 정부를 상대로 "셧다운 기간 불법 해고를 중단하라"며 소송을 제기한 상태다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



