[내일날씨]흐리고 곳곳 비…서울 낮 최고 23도

전영주기자

입력2025.10.11 20:06

10일 강원 평창 평창강 일원에서 열린 '2025 평창 백일홍축제'를 찾은 방문객들이 가을비를 맞으며 백일홍 꽃밭을 걷고 있다. 연합뉴스

일요일인 12일 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠다.


경기 남부 내륙, 강원 영서, 충청권, 전북은 새벽까지, 경상권은 오전부터, 전라 동부는 오후부터 곳에 따라 비가 오겠다. 오후에는 대전·세종·충남 남동 내륙과 충북에도 가끔 비가 내리겠다.

예상 강수량은 강원 영동 10~40㎜, 경북 북부 동해안·북동 산지 5~20㎜, 강원 영서, 경기 남부 내륙, 전북·전남 동부, 대전·세종·충남, 충북, 대구·경북 내륙, 울릉도·독도 5㎜ 안팎이다.


아침 최저기온은 15~22도, 낮 최고기온은 19~28도로 예보됐다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~3.5m, 서해 0.5~1.5ｍ, 남해 0.5~2.0ｍ로 예측된다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
