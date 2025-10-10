본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

與, 국감 3대 원칙…재계 증인 최소화·중복 출석 지양·질의 시간 지정

황서율기자

입력2025.10.10 12:06

시계아이콘01분 08초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김병기 "채택 끝난 상임위도 증인 조정 가능"

더불어민주당이 오는 13일부터 시작되는 국정감사를 앞두고 증인 채택과 관련해 재계 증인 최소화 등 3대 원칙을 내세웠다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

10일 여의도 국회에서 진행한 국정감사 증인채택 관련 간담회에서 김병기 원내대표는 ▲재계 증인 최소화 ▲중복출석 최대한 지양 ▲지정 시간 집중 질의 등 3대 원칙을 전했다.

김 원내대표는 "기업 오너, 대표 등 (재계 증인을) 최소화할 예정"이라며 "또 여러 상임위에서 증인이 중복으로 채택되는 경우가 있는데 이 경우 제일 관련 있는 상임위에서 집중 질의할 것"이라고 했다.


또 "(증인을) 종일 앉혀놓고 질문 한두개 하는 것이 아니고 예를 들어 2시~4시까지 질문 시간을 정해 무한정 대기하는 관례를 최대한 없애려고 한다"라고도 말했다.


이미 증인 채택이 마무리된 상임위의 경우에도 조정 가능성을 열어놨다. 김 원내대표는 "(증인 명단을) 취합해보니 중복이 많더라"며 "진짜 불러야 할 증인이 아니라 단순하게 자리를 메꾸는 증인, 특히 오너들까지 불러서 할 필요는 없겠다 생각이 들어 최대한 조정하고자 한다"고 설명했다.

김 원내대표는 "재계 오너가 오지 않으면 안 되는 경우에는 (증인으로서) 분명히 와야 할 것"이라며 "그런 정도의 현안이 아니고 다른 실무자가 답변이 충분한 경우 오너와 대표를 앉혀놓지 않겠다는 것"이라고 부연했다.


앞서 여야는 최태원 SK그룹 회장, 김병주 MBK파트너스 회장, 김영섭 KT 대표 등 기업 오너 및 대표를 국감 증인으로 요청한 바 있다. 특히 APEC CEO 서밋 의장을 맡은 최 회장의 정무위 국감 출석일(28일)이 서밋 개막일과 맞물리면서 비판이 나오기도 했다. 정무위는 최 회장을 불러 계열사 부당 지원 실태를 점검하겠다는 계획이다. 김 대표는 3대 원칙에 최 회장과 관련한 사안에 대한 판단도 들어간 것인지를 묻는 기자의 말에 "다 그런 것들이다"고 답했다.


한편 민주당은 국감 일정 중 본회의를 열고 60여개의 비쟁점 민생법안을 처리하고자 계획 중이다. 김 원내대표는 "가장 아쉽게 생각하고 있는 법안이 '응급실 뺑뺑이 법'인데, 이건 정말 통과됐어야 한다"며 "적어도 여야가 합의한 법안들에 대해선 10월 중 본회의를 열어서 통과시키는 것이 필요하다"고 했다.


그러면서 "보통 국감 때 본회의를 열지 않는다고 하지만 그건 국감 시작 전 필요한 법안들을 처리했기 때문이라고 생각한다"며 "국감 전에 (법안들이) 처리가 안 됐다면 (본회의를) 여는 것은 당연하다고 생각한다"고 강조했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기