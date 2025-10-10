본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

민주당, '8월까지 입당' 당원 40만명 검증

나주석기자

입력2025.10.10 11:30

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중복주소·중복계좌 등 일제 점검
8월 말까지 입당자 대상 검증
식당 등 허위 주소 등록도 확인

조승래 더불어민주당 사무총장은 올해 입당한 당원 40만명에 대해서는 전수검증에 들어갔다고 밝혔다. 허위 주소 등으로 등록했을 경우 엄중 대응하겠다는 것이다.


조 사무총장은 10일 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 "8월말까지 입당한 입당자들에 대해 중복주소나 중복계좌 등에 대해서 검증하겠다"고 했다.

조승래 더불어민주당 사무총장. 2025.6.23 조용준 기자

조승래 더불어민주당 사무총장. 2025.6.23 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

지방선거 공천 등을 겨냥해 후보 선출권을 노리고 동원된 인사들을 당원 가입에 활용하는 경우를 엄단하겠다는 것이다. 그는 "권리를 행사하는 권리당원은 1년 이내에 6번 이상의 당비를 납부한 자에 한해 권리가 부과되는데 그 시한이 8월말까지였다"며 "시도당에서 8월말까지 접수된 당원이 40만명이라 일단 입력한 뒤 중복주소나 중복계좌 등에 대해 검증을 하겠다"고 말했다.


당원들의 주소지 등에 대해서도 검증하기로 했다. 조 사무총장은 "이사하거나 직장을 옮기면 당적을 옮길 수 있는데, 많은 분이 식당 등으로 한 경우가 있어 전국에서 검증하라는 지침을 내렸다"고 전했다.


한편 지방선거와 관련해 조 사무총장은 "공천제도분과와 전략분과 두 개를 운영하고 있다"며 "공천제도분과는 심사기준을 먼저 정하는 역할을 하고 있다"고 소개했다. 제도 개선 방향에 대해서는 10월말까지 할 계획이다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기