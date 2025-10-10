민주당, '8월까지 입당' 당원 40만명 검증

중복주소·중복계좌 등 일제 점검

8월 말까지 입당자 대상 검증

식당 등 허위 주소 등록도 확인

조승래 더불어민주당 사무총장은 올해 입당한 당원 40만명에 대해서는 전수검증에 들어갔다고 밝혔다. 허위 주소 등으로 등록했을 경우 엄중 대응하겠다는 것이다.

조 사무총장은 10일 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 "8월말까지 입당한 입당자들에 대해 중복주소나 중복계좌 등에 대해서 검증하겠다"고 했다.

조승래 더불어민주당 사무총장. 2025.6.23 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

지방선거 공천 등을 겨냥해 후보 선출권을 노리고 동원된 인사들을 당원 가입에 활용하는 경우를 엄단하겠다는 것이다. 그는 "권리를 행사하는 권리당원은 1년 이내에 6번 이상의 당비를 납부한 자에 한해 권리가 부과되는데 그 시한이 8월말까지였다"며 "시도당에서 8월말까지 접수된 당원이 40만명이라 일단 입력한 뒤 중복주소나 중복계좌 등에 대해 검증을 하겠다"고 말했다.

당원들의 주소지 등에 대해서도 검증하기로 했다. 조 사무총장은 "이사하거나 직장을 옮기면 당적을 옮길 수 있는데, 많은 분이 식당 등으로 한 경우가 있어 전국에서 검증하라는 지침을 내렸다"고 전했다.

한편 지방선거와 관련해 조 사무총장은 "공천제도분과와 전략분과 두 개를 운영하고 있다"며 "공천제도분과는 심사기준을 먼저 정하는 역할을 하고 있다"고 소개했다. 제도 개선 방향에 대해서는 10월말까지 할 계획이다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



