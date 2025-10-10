본문 바로가기
[포토] 정청래 "추석민심은 내란청산·민생회복…개혁 완수해야"

김현민기자

입력2025.10.10 10:25

[포토] 정청래 "추석민심은 내란청산·민생회복…개혁 완수해야"
정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.





