본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

오픈AI 앱 '소라' 다운로드 100만 돌파…AI 영상 시대 열리나

이승형기자

입력2025.10.10 10:20

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

출시 5일도 안돼 기록…"챗GPT보다 빠른 속도"

오픈AI의 인공지능(AI) 영상 앱 '소라(Sora)' 다운로드가 100만건을 돌파했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

9일(현지시간) 미 경제 매체 CNBC에 따르면 오픈AI의 빌 피블스 소라 부문 대표는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "소라가 아직 북미 지역으로 제한된 서비스임에도 불구하고 출시한 지 5일도 안 돼 100만 다운로드를 돌파했다. 이는 챗GPT 보다 더 빠른 속도"라며 "소라의 폭발적인 성장세를 따라잡기 위해 열심히 대응 중"이라고 전했다.

소라는 오픈AI가 지난달 30일 출시한 영상 제작 및 공유 앱이다. 사용자는 텍스트 프롬프트를 입력하면 짧은 영상을 생성할 수 있으며, 기존 SNS 플랫폼과 마찬가지로 관심사와 주제에 맞춘 알고리즘 피드가 제공된다. 이는 틱톡이나 인스타그램 릴스 등 다른 짧은 영상 비디오 서비스와 유사하다.


이 앱은 오픈AI의 동영상 생성 AI 모델인 '소라'의 업그레이드 버전인 '소라2'를 기반으로 한다. 현재 소라 앱은 아이폰에서만 이용할 수 있고, 초대 코드가 있어야 접속이 가능하다. 그럼에도 소라는 애플 앱스토어에서 다운로드 순위 1위를 기록했다.


소라의 급격한 인기와 함께 저작권 침해 논란도 불거지고 있다. CNBC에 따르면 플랫폼 내 일부 영상에는 '스폰지밥', '릭 앤 모티', '사우스파크' 등 애니메이션 캐릭터가 포함돼 있었다. 이와 관련해 미국영화협회(MPA)는 "오픈AI의 서비스에서 회원사들의 영화, 프로그램, 캐릭터 등의 저작권을 침해하는 영상이 급증하고 있다"며 "오픈AI는 즉각적이고 단호한 조처를 해야 한다"고 촉구했다.

앞서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 "저작권자가 캐릭터 생성에 대해 더 세밀하게 통제할 수 있는 권한을 제공할 것"이라며 "이는 기존의 옵트인(사용자가 직접 동의해야 개인정보를 수집할 수 있는 방식) 모델과 유사하지만, 보다 다양한 추가 설정이 가능하게 할 예정"이라고 밝힌 바 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'워너비 향수' 드디어 샀는데 향이 왜 이래…"환불 문의하니 연락두절" '워너비 향수' 드디어 샀는데 향이 왜 이래…"환불... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

마크롱의 위기…떠오르는 극우 '르펜'

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

노벨상 인증 '양자 컴퓨터'…"될까가 아니라 언제냐의 문제"

긴 연휴 복구 '총력전'…시스템 복구율 30.2%

새로운 이슈 보기