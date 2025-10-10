본문 바로가기
동방신기 유노윤호, 11월5일 첫 정규앨범 발매

이이슬기자

입력2025.10.10 10:16

유노윤호 정규 1집 ‘I-KNOW’ 스포일러 필름 영상 캡처 이미지. SM엔터테인먼트 제공

유노윤호 정규 1집 'I-KNOW' 스포일러 필름 영상 캡처 이미지. SM엔터테인먼트 제공

동방신기 유노윤호가 11월5일 첫 정규앨범 '아이 노우(I-KNOW)'를 발매한다고 SM엔터테인먼트가 10일 밝혔다. 앨범에는 더블 타이틀곡 '보디 랭귀지(Body Language)'와 '스트레치(Stretch)'를 포함해 총 10곡이 수록된다.


'보디 랭귀지'는 블루스·펑크·복고풍 힙합 장르를 결합한 댄스곡으로, 춤을 통해 하나가 되어 즐기자는 메시지를 담았다. 이 곡은 정규 앨범 발매에 앞서 오는 13일 오후 6시 선공개된다.

위댐보이즈의 바타와 알에이치도쿄의 리에하타가 퍼포먼스에 참여해 몸의 언어로 교감하고자 하는 곡의 주제를 표현할 예정이다.


앞서 공개된 스포일러 필름에서 유노윤호는 임무를 내리는 인물과 이를 수행하는 인물을 1인 2역으로 연기하며 새 앨범의 콘셉트를 예고했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
